NBA／被點名是太陽隊買家 歐巴馬：我不知道我想買
太陽隊老闆薩佛（Robert Sarver）因歧視言論被聯盟停權1年與罰款千萬美元後，承受不住輿論壓力，宣布出售球隊，日前被傳出是新買家的美國前總統歐巴馬（Barack Obama）近期也對此事幽默回應，「我不知道自己是買家。」
薩佛宣布正式出售球隊後，多名美國商業巨擘都被傳出是可能的買家，近期更是傳出歐巴馬是人選之一。這項消息也傳到歐巴馬耳中，他最近在公開場合針對此事做出回應，「我不知道自己是買家之一，我老婆也不知道，但我必須要說，太陽看起來很棒，比我的公牛多贏了幾場球。」
歐巴馬大學時期曾打過籃球，從在任期間邀請NBA冠軍隊進白宮時的互動，可以看出他真的熱愛這項運動。不過他多次表達對公牛隊的忠誠，加上這次的言論，恐怕不會成為太陽隊的新買家。
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