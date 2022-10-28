NBA／超越尼克、湖人 富比世：勇士市值70億美元居冠
「富比世」雜誌今天公布，上季在美國職籃NBA奪下總冠軍的金州勇士，市值達到70億美元，超越紐約尼克、洛杉磯湖人等隊，首度成為最有價值球隊。
勇士在2021-22球季總收入達7.65億美元，營業收益達2.06億美元，這讓他們的市值比去年增加25%。
勇士主場是位於舊金山的大通中心（Chase Center），造價14億美元，他們從球場廣告和贊助上獲得1.5億美元，是其他球隊的兩倍。且在受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的兩個球季中，勇士光是在第1個疫情爆發後的完整球季，就靠特區門票就賺進2.5億美元。
勇士上季拿下他們近8個球季的第4座總冠軍。
這是「富比世」（Forbes）雜誌做這項排名以來，首次有球隊的市值能超越尼克和湖人。
過去7年市值排名第1的尼克，這次以市值61億美元排在第2；位居第3的，則是市值59億美元的洛杉磯湖人。排在第4、第5的，依序是市值41億美元的芝加哥公牛、市值40億美元的波士頓塞爾蒂克。
洛杉磯快艇以市值39億美元排在第6，這比球團老闆巴爾默（Steve Ballmer）2014年買下球隊時花的20億美元，多了將近1倍。快艇將搬到還在興建中的主場，新球場的冠名權利金高達5億美元。
NBA球隊的平均市價為28.6億美元，比去年增加15%。扣除掉場館相關債務支出後，全聯盟總收入達破紀錄的100億美元，營業收益27億美元也寫下紀錄，贊助和廣告收入則是歷史新高的13.5億美元。
上季NBA所有球隊中，只有營業收益少了3400萬美元的布魯克林籃網呈現虧損，不過該隊市值35億美元，仍在排行榜上位居第7。
NBA的30隊中，市值最低的是紐奧良鵜鶘，僅16億美元，但仍比去年高了5%。排名倒數第2的曼菲斯灰熊，市值16.5億美元，只比鵜鶘略高一些。
其他排名在倒數5名內的，還包括第26名，市值18億美元的印第安納溜馬；第27名，市值17億美元的夏洛特黃蜂；第28名，市值16.7億美元的明尼蘇達灰狼。
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