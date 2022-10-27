NBA／一度淪為籃球浪人 黃蜂史密斯：我原本準備去NFL

黃蜂今日延長賽以131：134不敵尼克，不過本季以1年底薪加盟的年輕後衛史密斯（Dennis Smith Jr.）表現亮眼，繳出14分11助攻的「雙十」成績單，今日賽前他才向媒體爆料，季前一度考慮放棄籃球，轉戰美式足球聯盟NFL。

史密斯受訪時提到，「我告訴我之前的經紀人，我不會出國打球，如果沒有球隊要我，我就會去挑戰NFL，我很認真，為此還特地增重。」史密斯接著表示，「我在高中時候就是籃球、美式足球雙棲，要不是當時在籃球領域是全美最優秀高中生之一，有可能選擇美式足球，並擔任防守後衛。

史密斯2017年第9順位被獨行俠選中，他也被視為重建基石，在新秀賽季場均15.2分、5.2助攻，入選年度新秀第一隊表現不俗。不過隔年球隊在選秀會引進唐西奇（Luka Doncic），壓縮史密斯的發揮空間，後來更是在季中被交易至尼克。

轉隊後史密斯表現不僅沒恢復，更是受到傷勢影響，狀態急轉直下，最後甚至掉出輪替。尼克後來也將他交易至活塞，雖然獲上場時間，但機會仍不多，表現也並不出色。

史密斯去年效力拓荒者，休賽季卻乏人問津，直到熱身賽前才獲得黃蜂1年合約，黃蜂也是他職業生涯6季內效力的第5隊。

因為黃蜂當家後衛小鮑爾（LaMelo Ball）在熱身賽受傷，史密斯今年開季獲得許多出賽機會，他的表現並沒有讓黃蜂失望，本季4場出賽，場均13.5分、6.3助攻。