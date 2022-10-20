NBA／魔術狀元首秀27分緊追艾佛森 班切羅：我很想贏

魔術選秀狀元班切羅（Paolo Banchero）今天進行職業生涯首場例行賽事，並在面對活塞的比賽中攻下27分、9籃板、5助攻，成為繼詹姆斯（LeBron James）後，第一位在初登場就拿下至少25分、5籃板、5助攻的新秀，賽後班切羅也直言，能夠追上這樣的紀錄對於自己來說有很多不同意義。

班切羅今天與活塞康寧漢（Cade Cunningham）上演近兩年選秀狀元對決，最終兩人都繳出亮眼的成績，其中班切羅所屬的魔術最終雖然以4分差距輸球，但他卻拿下全場最高的27分，其中13分還是集中在第四節，包括一次在活塞喬瑟夫（Cory Joseph）防守下完成的單手爆扣。

而這場比賽不僅讓班切羅追上詹姆斯的紀錄，也成為魔術隊史初登場得分最高的球員，甚至超越了「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）、「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和「魔獸」哈沃德（Dwight Howard），三人在首次代表魔術出賽的比賽中都拿下12分。

甚至班切羅還成為繼1996年的選秀狀元艾佛森（Allen Iverson）首秀攻下30分以來，近27年來首秀攻下最高分的選秀狀元。

談到自己所創下的紀錄，班切羅賽後說：「這對我來說意味著很多，包括我很想贏，很想努力為這支球隊打球，能夠有這樣的表現我感到很榮幸。必須感謝我的隊友不斷找到我，讓我能夠很早就進入狀況並且在籃框周圍輕鬆得分，接著我開始由內而外，試著在比賽中做更多的事情。」

而魔術今天不僅班切羅表顯亮眼，華格納（Franz Wagner）、薩格斯（Jalen Suggs）得分也都在20分以上，讓他們創下聯盟史上首支在球隊開幕戰中，單場有3名21歲以下球員得分在20分以上的紀錄。

至於活塞康寧漢今天則有18分、10助攻演出，今年選秀首輪第5順位加入的艾維（Jaden Ivey）也有19分演出，談到兩支年輕球隊擦出激烈火花，康寧漢說：「我們都很年輕，也努力在尋找通往聯盟頂端的道路，這對我們來說是一場重要的比賽，未來幾年大家將會很常看到我們。」