快訊

張善政研究計畫涉抄襲疑雲 宏碁今正式函覆農委會

該買iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／魔術狀元首秀27分緊追艾佛森 班切羅：我很想贏

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
魔術選秀狀元班切羅（Paolo Banchero）今天面對活塞的攻下27分、9籃板、5助攻，成為繼詹姆斯（LeBron James）後，首位在初登場就拿下至少25分、5籃板、5助攻的新秀。 美聯社
魔術選秀狀元班切羅（Paolo Banchero）今天面對活塞的攻下27分、9籃板、5助攻，成為繼詹姆斯（LeBron James）後，首位在初登場就拿下至少25分、5籃板、5助攻的新秀。 美聯社

魔術選秀狀元班切羅（Paolo Banchero）今天進行職業生涯首場例行賽事，並在面對活塞的比賽中攻下27分、9籃板、5助攻，成為繼詹姆斯（LeBron James）後，第一位在初登場就拿下至少25分、5籃板、5助攻的新秀，賽後班切羅也直言，能夠追上這樣的紀錄對於自己來說有很多不同意義。

班切羅今天與活塞康寧漢（Cade Cunningham）上演近兩年選秀狀元對決，最終兩人都繳出亮眼的成績，其中班切羅所屬的魔術最終雖然以4分差距輸球，但他卻拿下全場最高的27分，其中13分還是集中在第四節，包括一次在活塞喬瑟夫（Cory Joseph）防守下完成的單手爆扣。

而這場比賽不僅讓班切羅追上詹姆斯的紀錄，也成為魔術隊史初登場得分最高的球員，甚至超越了「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）、「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和「魔獸」哈沃德（Dwight Howard），三人在首次代表魔術出賽的比賽中都拿下12分。

甚至班切羅還成為繼1996年的選秀狀元艾佛森（Allen Iverson）首秀攻下30分以來，近27年來首秀攻下最高分的選秀狀元。

談到自己所創下的紀錄，班切羅賽後說：「這對我來說意味著很多，包括我很想贏，很想努力為這支球隊打球，能夠有這樣的表現我感到很榮幸。必須感謝我的隊友不斷找到我，讓我能夠很早就進入狀況並且在籃框周圍輕鬆得分，接著我開始由內而外，試著在比賽中做更多的事情。」

而魔術今天不僅班切羅表顯亮眼，華格納（Franz Wagner）、薩格斯（Jalen Suggs）得分也都在20分以上，讓他們創下聯盟史上首支在球隊開幕戰中，單場有3名21歲以下球員得分在20分以上的紀錄。

至於活塞康寧漢今天則有18分、10助攻演出，今年選秀首輪第5順位加入的艾維（Jaden Ivey）也有19分演出，談到兩支年輕球隊擦出激烈火花，康寧漢說：「我們都很年輕，也努力在尋找通往聯盟頂端的道路，這對我們來說是一場重要的比賽，未來幾年大家將會很常看到我們。」

魔術 班切羅 活塞

延伸閱讀

NBA／傷病影響？ AD近兩季跳投命中率聯盟最差、衛少也倒數

知名主持人詹姆斯柯登遭批「最沒禮貌的奧客」　餐廳老闆甚至將他列入拒絕往來黑名單

狀元班切羅首戰寫紀錄 數據直追詹姆斯、希爾

瞄準湖人不擅長外線軟肋 詹姆斯：勇士刻意放投

相關新聞

NBA／魔術狀元首秀27分緊追艾佛森 班切羅：我很想贏

魔術選秀狀元班切羅（Paolo Banchero）今天進行職業生涯首場例行賽事，並在面對活塞的比賽中攻下27分、9籃板、...

NBA／米契爾騎士初登場轟33分 教頭：他很自在

轉戰騎士隊的米契爾（Donovan Mitchell）仍展現凶猛火力，新賽季穿著新戰袍的首戰出賽35分鐘，砍下31分外帶...

NBA／將致勝出手機會交給李 布克：我相信全隊每一人

克服22分的落後劣勢，太陽隊今天在球隊開幕戰遭遇獨行俠隊的比賽中，靠著本季加入的李（Damion Lee）末節豪取11分...

NBA／重建爵士爆冷痛宰金塊 馬龍：對手各種碾壓

今年夏天全面出清核心陣容、並收集選秀資產瞄準未來的爵士，一般預估他們將全力爭取來年更好的選秀順位，但沒想到開季首戰面對兩屆年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）率領的金塊，爵士卻是以7人得分上雙

NBA／柯瑞妹夫高難度致勝跳投 助太陽逆轉獨行俠

帶著總冠軍成員資歷轉戰鳳凰城的柯瑞（Stephen Curry）妹夫李（Damion Lee），首度代表太陽出賽就扮演致勝功臣角色，儼然成了救世主！ 李此戰替補上場20分鐘，8投4中包括3顆三分

NBA／傷病影響？ AD近兩季跳投命中率聯盟最差、衛少也倒數

湖人隊戴維斯（Anthony Davis）近年飽受傷病困擾，場上表現和數據都有所下滑。NBA數據專家戈斯貝瑞（Kirk Goldsberry）更指出，過去兩季戴維斯是全聯盟跳投命中率最差的球員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。