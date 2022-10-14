NBA／致敬阿根廷刺客 吉諾布里馬刺球衣送上太空
美國職籃NBA為了肯定阿根廷籍前球星吉諾布里（Manu Ginobili）對籃壇的貢獻，今天用零壓式氣球（zero-pressureballoon）把他的聖安東尼奧馬刺隊球衣送上太空。
吉諾布里上個月入選美國籃球名人堂（BasketballHall of Fame），為表彰他的成就，NBA官方今天將一件有簽名的黑色20號馬刺隊球衣透過氣球，從西班牙布哥斯（Burgos）升空，送到距離地表30多公里高空處，並停留大約4個小時。
吉諾布里球衣被送上太空，是在專門進行近太空測試的B2Space公司支援下所完成，球衣送上太空的致敬影片也被NBA拉丁美洲頻道發布在社群媒體推特上。
NBA拉丁美洲營運主管杜華德（Emilio GarciaDuarte）表示：「我們決定把吉諾布里的球衣送到太空，以表彰他為拉丁美洲籃球和整個體壇所做的一切。」
吉諾布里是籃壇史上獲得最多殊榮的國際球員之一，他在16年NBA生涯中都待在馬刺隊，共贏得4座NBA總冠軍，且為祖國阿根廷奪下1面奧運金牌。
有「阿根廷刺客」稱號的吉諾布里於1999年NBA第2輪選秀被選入馬刺隊，生涯出戰1057場比賽，每場平均貢獻13.3分和3.8助攻，並幫助馬刺在2003、2005、2007、2014年4度奪得NBA總冠軍。
吉諾布里也是阿根廷國家籃球隊一員，他在2004年雅典奧運帶領阿根廷奪下男子籃球金牌。
Una carrera estelar y un acontecimiento a su altura ✨— NBA Latam (@NBALatam) October 13, 2022
¡La camiseta de @manuginobili llegó al espacio! 😱2⃣0⃣ pic.twitter.com/R7tP0URSkq
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