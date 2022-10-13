NBA／勇士全隊都愛他！小裴頓賽前不忘本和前隊友打招呼

勇士上賽季奪冠功臣小裴頓（Gary Payton II）新賽季將轉戰拓荒者，昨日拓荒者與勇士的比賽是他轉隊後首度面對老東家，他賽前也特地去向老戰友們打招呼。

小裴頓在聯盟顛沛流離多年，終於靠著爐火純青的防守能力，在勇士獲得不少出場的機會。上季隨勇士拿下總冠軍，出色的表現也被拓荒者看見，成功拿下一份3年2900萬美元的大合約。

小裴頓去年幫助勇士奪冠。 歐新社

小裴頓賽前走向勇士休息室和老戰友們打招呼，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）表示，「他在練球時間特地來我們休息室打招呼，也許是習慣了，這真的很棒，我們球隊每個人都喜歡他。」

柯爾也表示希望小裴頓還是穿著勇士球衣，不過仍為現在的他感到開心，「他在聯盟辛苦打拼很長的時間，讓他成功贏得這份合約，沒有比這更好的一件事了。」