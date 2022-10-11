NBA不為人知的內部練習 碰撞、飆罵、揍人毫不留情

NBA爆發球員內訌、拳腳相向事件，上一屆的總冠軍金州勇士隊在內部訓練中，格林（Draymond Green）對波爾（Jordan Poole）施暴，全程被人側錄爆料予八卦媒體，如今全美輿論撻伐，施壓勇士隊提出處分。不過，外界對此新聞反應冷熱不一，有的人瞠目結舌，有的人則認為稀鬆平常。

籃球屬於近身運動，球員間因碰撞、說垃圾話而擦槍走火的事屢見不鮮。最近的例子，是2017年芝加哥公牛隊內部練球時，波提斯（Bobby Portis Jr.）痛扁隊友米羅蒂奇（Nikola Mirotic），那次事件引起軒然大波，米羅蒂奇臉部骨折、腦震盪，足足缺席例行賽達23場，而動手打人的波提斯則受到禁賽8場的處分。

米羅蒂奇(左)在2017-18球季開季前的練習賽時與隊友波提斯(右)發生衝突，結果被打成重傷。 歐新社資料照片

這並不是冰山一角，上世紀90年代NBA肢體碰撞頻繁，名人堂喬丹（Michael Jordan）在1995-96球季時，毆打過現於勇士隊執教的柯爾（Steve Kerr）造成眼部瘀青，而過往以蠻橫球風聞名的紐約尼克、底特律活塞隊，媒體也經常目睹球員練習完後，帶著傷勢走出球場。

目前擔任球評的前克里夫蘭騎士隊球星傑佛森（Richard Jefferson），在談論格林毆隊友的事件時說：「這種情況很常見，2016年騎士隊積極爭冠，內部練習時就有隊友挨揍，我不會說是誰，但確實發生過。」現在享受打高爾夫球的前NBA球員史密斯（JR Smith）推文表示：「（內部練習）你可以打人，但不可以外流影片洩漏過程。」

勇士隊在內部練習中老將格林施暴，引發軒然大波，但新聞傳出後各界反映不一，退役球員認為此乃稀鬆平常，並不足以造成影響。 美聯社

為什麼籃球場變摔角舞台？我在2014年曾跟訪洛杉磯湖人隊一整季，最常去不是昔日主場史坦波中心（Staples Center），而是位於洛杉磯國際機場附近的訓練中心。一般來說，觀眾購票入場觀看只是正式賽，同日上午主場隊伍會集訓，包括所謂的分組對抗，藉此觀察球員的狀態以及對戰術的認識程度。

內部練習的強度很高，尤其沒有真正執法裁判，為了求勝隊友間也會用盡手段，鞭策或提升競爭心態，只是有時太過極端，方導致雙方翻臉。一支隊伍拆兩支，一定有所謂的主力和板凳，主力為保顏面勢必全力以赴，板凳想要出頭更加積極，誰也不願向誰認輸，氣氛往往比正式賽還激烈。

若球迷記憶猶新，應記得林書豪曾被布萊恩（Kobe Bryant）垃圾話伺候一事，當時引發「林來瘋」球迷不滿。實際上，這還算是客氣，楊恩（Nick Young）為求表現，硬抄布萊恩的球被肘擊掛彩，導致開訓缺陣10場才猛。楊恩經常挑戰隊友，練習時常說在這世界打一對一沒對手，布萊恩淡淡回應：「還好我不是你這個世界的人。」還指著當時湖人隊友：「你們柔軟的跟Charmin（紙巾品牌）一樣。」

布萊恩在刺激隊友方面是一種典型，從頭到尾垃圾話不斷，而且球風強悍讓人吃盡苦頭，目的是藉此激發隊友潛能。 陳光立／攝影

內部練習時，有相當多的對話不適合對外公開，包括一些歧視性字眼，布萊恩就曾對時任總管的庫普恰克（Mitch Kupchak）大吼：「你找的什麼板凳球員，連內部練習都不像話。」更挑釁的是，分組對抗時布萊恩故意退一步，讓林書豪在三分線外出手，很不幸是那一球沒進，可以想見後面一堆垃圾話伺候。

如此蠻橫的態度，布萊恩卻仍贏得外界尊敬，因為球隊明白，這是激勵隊友的手段，他說：「我就是要挑戰他們，我相信只要把人直接扔進水池，就知道這個人會溺水還是會游泳。」布萊恩也提過，他覺得練習其實比正式比賽還有趣。格林暴打波爾儘管受到譴責，但最終若勇士隊如願衛冕，那麼閉門的內部練習到底發生過什麼，人們也將逐漸淡忘。