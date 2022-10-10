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NBA／快艇雙星再合體 喬治：雷納德是老大

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
喬治。 美聯社
喬治。 美聯社

快艇隊新球季仍由雙星喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）坐鎮，這將是兩人合作的第4個球季，喬治今天熱身賽後提到，球隊「老大」就是雷納德，自己也樂於輔佐的角色。

快艇今天熱身賽以117：119不敵灰狼隊，喬治賽後被詢問，是否有任何冠軍組合可能是他和雷納德的模板？喬治點名昔日熱火隊的「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），且強調雷納德仍是球隊第一核心，他的任務就是分擔雷納德重任。

喬治提到，每個人都會稱自己和雷納德是一號人物，但他認為雷納德才是球隊頭號種心，自己是「老二」，不會有爭出頭的問題。

雷納德則是形容，他和喬治一同以領導者的身分成長，「我們都很無私，我是第12年，他要13年，我們都經歷過很多事，所以我覺得這些年都在我們掌握之中。」

今年快艇開季首戰將於21日和湖人隊上演「落城內戰」，這也將是雷納德去年季後賽傷到右膝十字韌帶後，兩位球星再度正式合體。

連同例行賽和季後賽，兩位快艇球星迄今也僅合體過104場，喬治表示雷納德回歸對自己角色沒什麼影響，給自己的任務就是幫助隊友們每天表現更好，相信只要大家都知道自己球隊定位，球隊就大有可為。

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