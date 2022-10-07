快訊

瑞士信貸驚傳財務危機 國泰人壽曝險350億元

宜蘭超大豪雨釀災！舊蘇花公路土石流 部分路段緊急封閉

台大校長遴選出爐 工學院陳文章當選新任校長

NBA／開打日「湖勇大戰」 衛冕軍湯普森、伊古達拉恐缺陣

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森與伊單達拉(右)。 美聯社
湯普森與伊單達拉(右)。 美聯社

NBA新賽季即將在台北時間10月19日登場，首場賽事將由去年東區冠軍塞爾蒂克面對到休賽季補強不少的76人，接著眾所期待的「湖勇大戰」衛冕軍勇士對決湖人。不過，勇士恐將無法以完整陣容打開幕賽，除了先前在日本賽就因傷未上陣的湯普森（Klay Thompson）外，休賽期間宣布打最後一年的伊古達拉（Andre Iguodala），都有可能因傷缺陣或上場時間受限。

上賽季奪下冠軍後，原先打算退休的伊古達拉，最後關頭選擇再戰一年，雖維持基本的體能，但沒有太多時間訓練的伊古達拉，直到9月訓練營開放後，才開始致力於比賽的調節，目前何時出賽沒有一個時程表，總教練柯爾（Steve Kerr）也說可能會錯過開季的前幾周。

另外，浪花兄弟之一的湯普森，在去年傷癒復出前，連續兩年遭受大傷導致賽季報銷，先前勇士與巫師在日本舉行的季前賽，他也未出賽，目前球團消息指出沒有出現新傷勢，只是過往的傷病史，讓球團還是要謹慎評估。

湯普森預期還會缺席下一場面對湖人的熱身賽，應會在最後兩場擇一上場，柯爾表示：「我們要讓他為開幕戰做足準備，目前都還有變數，還是要以長期作為考量。」

下賽季的勇士想要衛冕，除了陣中幾位年輕球員必須要跳出來外，其他球員更要保持身體的健康，全隊才能離連霸更進一步。

相關新聞

NBA／讚溫班亞瑪「開外掛」 柯瑞：宛如2K創建球員

法國18歲天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在拉斯維加斯的兩場比賽一共拿下73分16籃板9阻攻，並且轟進9記三分球，表現撼動美國籃壇，也讓他的未來前景更受期待。 不僅是詹姆斯

NBA／開打日「湖勇大戰」 衛冕軍湯普森、伊古達拉恐缺陣

NBA新賽季即將在台北時間10月19日登場，首場賽事將由去年東區冠軍塞爾蒂克面對到休賽季補強不少的76人，接著眾所期待的「湖勇大戰」衛冕軍勇士對決湖人。不過，勇士恐將無法以完整陣容打開幕賽，除了先前在

NBA／媒體影射波爾態度轉變 柯瑞嚴正駁斥

勇士內部爆發格林（Draymond Green）和波爾（Jordan Poole）肢體衝突後，有關事件始末細節出現不少揣測。就有媒體意有所指爆料，勇士隊友意識到面臨可能提前續約的波爾在訓練營的行為出現

NBA／柯瑞是否老了？勇士年輕小將穆迪卻這樣說

已經34歲去年帶領勇士奪下冠軍，並拿下MVP的柯瑞（Stephen Curry），新賽季依然是MVP領跑者，今天勇士訓練結束後，媒體問到小將穆迪（Moses Moody），對於球隊一哥看法，他的回答讓

NBA／雷霆痛宰36人33分 吉迪：贏球鬆了一口氣

日前才以10分之差爆冷痛擊上季聯盟龍頭太陽的阿得雷德36人，成為史上首支來自澳洲的職業隊伍戰勝NBA球隊。該場勝負關鍵在於，36人以55.8%的命中率轟進24記三分球，足足比太陽多了15顆。 然

NBA／這世界不需要超人了？遲未獲合約 37歲哈沃德想退休

曾在2020年在湖人奪得總冠軍的中鋒「超人」哈沃德（Dwight Howard），NBA征戰18年後，休賽季至今未獲任何合約，近日坦言想退役。 參加巴恩斯（Matt Barnes）與傑克森（St

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。