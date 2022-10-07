NBA／柯瑞是否老了？勇士年輕小將穆迪卻這樣說

已經34歲去年帶領勇士奪下冠軍，並拿下MVP的柯瑞（Stephen Curry），新賽季依然是MVP領跑者，今天勇士訓練結束後，媒體問到小將穆迪（Moses Moody），對於球隊一哥看法，他的回答讓所有人知道，柯瑞的成功不是僥倖，而是不斷的努力。

練習結束後，記者問穆迪，34歲的柯瑞是否太老時，穆迪笑著給出他的答案，「身為個剛踏入聯盟的球員，最想知道「偉大」是什麼樣，以前會在電視上看到，但其實依舊不清楚，以為只要認真訓練，等到成績好了後就不用那麼刻苦的訓練。」

Moody says Steph is still working harder than anyone else pic.twitter.com/68s5LpDwMJ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2022年10月5日

直到自己選秀加入勇士後，有機會近距離觀察當今聯盟最偉大的球員之一的柯瑞時，他才發現如果繼續保持這種想法，然後看著柯瑞的訓練，那將十分令人沮喪：「看著柯瑞的訓練感覺永遠沒有盡頭，他比所有人都要認真，比年輕人更努力訓練，而他已是聯盟頂級球星，能夠在年輕時候看到他的訓練模式，讓我知道這條路要成功並不輕鬆，要發揮出自己的所有潛力就必須這樣。」穆迪受訪時如此說道。

現年20歲的穆迪，在2021選秀第14順位加盟勇士，有個偉大的學長做榜樣。雖然第一年表現不太穩定，但穆迪已經在學長身上挖寶到許多珍貴經驗，期許自己能夠在新賽季獲得更多出場及發揮時間，幫助學長們衛冕冠軍。