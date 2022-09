NBA／日本賽柯瑞僅拿6分 威斯曼飆20分助勇士扳倒巫師

NBA海外熱身賽今天在日本點燃戰火,由衛冕軍勇士出戰擁有地主球員八村壘的巫師,兩隊上半場在進攻端都熄火,尤其是「咖哩小子」柯瑞(Stephen Curry)全場出賽13分鐘出手7次僅命中1顆三分球拿下6分,但勇士仍在本賽季復出的年輕中鋒威斯曼(James Wiseman)攻下20分領軍下,以96:87擊敗巫師。

受到疫情影響,NBA暌違3年後今年再度舉辦海外賽,首場海外熱身賽就在日本舉行,身為第一個舉辦NBA海外例行賽的國家,今年已經是NBA海外賽第8次造訪日本,其中包括在1990年至2003年期間6度舉辦例行賽,以及2019年舉辦季前熱身賽。

今年的兩場日本賽則是NBA在日本舉行的第15、16場賽事,並由擁有八村壘的巫師出戰勇士,讓比賽未打先轟動,而兩隊球員在飛抵日本後也是行程滿檔,不僅大啖日本美食,柯瑞、湯普森等勇士球星還體驗了日本相撲的魅力。

今天賽前,柯瑞與八村壘也分別代表兩支球隊接受獻花,柯瑞還用日語問候現場球迷並贏得滿堂喝采,不過開賽後兩隊進攻手感低迷,尤其是勇士先發5虎上半場合計出手30次僅命中6球。

過去一季因傷缺陣的威斯曼從板凳出發,頻頻上演爆扣美技,還與柯瑞完成一次空中接力爆扣,成為上半場一大亮點,而勇士前兩節打完也取得4分領先。

下半場開打後,威斯曼再度在巫師波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)防守下完成快攻灌籃,成為本場比賽表現最活躍的球員,下半場兩隊也在替補球員輪番上陣下持續拉鋸。比賽最後3分鐘巫師在吉布森(Taj Gibson)投進三分球後追到5分差距,不過威斯曼隨後又命中關鍵上籃,加上倒數階段的2罰俱中,助勇士維持住領先差距,並以96:87拿下勝利,雙方將在周日再度交手。

勇士以威斯曼攻下20分、9籃板表現最佳,柯瑞則是僅象徵性的出賽13分鐘,但7次出手僅命中1球拿下6分,而巫師則以八村壘上場25分鐘拿下13分、9籃板表現最佳。

WATCH | The basketball legend and the K-pop star finally met!



Stephen Curry of the Golden State Warrior met with his fan — and his idol as well — SUGA of hit K-pop group BTS in Tokyo, Japan.



📹 IG/stephencurry30 pic.twitter.com/pa2lS6RffG