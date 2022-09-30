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NBA／日本賽柯瑞僅拿6分 威斯曼飆20分助勇士扳倒巫師

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞(右)。 歐新社
柯瑞(右)。 歐新社

NBA海外熱身賽今天在日本點燃戰火，由衛冕軍勇士出戰擁有地主球員八村壘的巫師，兩隊上半場在進攻端都熄火，尤其是「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）全場出賽13分鐘出手7次僅命中1顆三分球拿下6分，但勇士仍在本賽季復出的年輕中鋒威斯曼（James Wiseman）攻下20分領軍下，以96：87擊敗巫師。

受到疫情影響，NBA暌違3年後今年再度舉辦海外賽，首場海外熱身賽就在日本舉行，身為第一個舉辦NBA海外例行賽的國家，今年已經是NBA海外賽第8次造訪日本，其中包括在1990年至2003年期間6度舉辦例行賽，以及2019年舉辦季前熱身賽。

今年的兩場日本賽則是NBA在日本舉行的第15、16場賽事，並由擁有八村壘的巫師出戰勇士，讓比賽未打先轟動，而兩隊球員在飛抵日本後也是行程滿檔，不僅大啖日本美食，柯瑞、湯普森等勇士球星還體驗了日本相撲的魅力。

今天賽前，柯瑞與八村壘也分別代表兩支球隊接受獻花，柯瑞還用日語問候現場球迷並贏得滿堂喝采，不過開賽後兩隊進攻手感低迷，尤其是勇士先發5虎上半場合計出手30次僅命中6球。

過去一季因傷缺陣的威斯曼從板凳出發，頻頻上演爆扣美技，還與柯瑞完成一次空中接力爆扣，成為上半場一大亮點，而勇士前兩節打完也取得4分領先。

下半場開打後，威斯曼再度在巫師波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）防守下完成快攻灌籃，成為本場比賽表現最活躍的球員，下半場兩隊也在替補球員輪番上陣下持續拉鋸。比賽最後3分鐘巫師在吉布森（Taj Gibson）投進三分球後追到5分差距，不過威斯曼隨後又命中關鍵上籃，加上倒數階段的2罰俱中，助勇士維持住領先差距，並以96：87拿下勝利，雙方將在周日再度交手。

勇士以威斯曼攻下20分、9籃板表現最佳，柯瑞則是僅象徵性的出賽13分鐘，但7次出手僅命中1球拿下6分，而巫師則以八村壘上場25分鐘拿下13分、9籃板表現最佳。

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