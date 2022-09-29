NBA／新球季開打 點名六組新雙星搭檔

NBA新賽季季前賽30日開打，休賽期補強結果一一驗收！官網29日就點名6組「新組成的雙人組」，重磅交易前往騎士的米丘將與加蘭組新雙槍；老鷹掏出三張首輪向馬刺換來的穆雷很適合陣型，與少主楊恩的搭檔被期待會很默契；拓荒者替王牌後場里拉德找來東奧金牌隊友格蘭特；唯一的前場搭檔是灰狼找來戈貝爾配唐斯，另外還有兩組年輕雙星：火箭與活塞雙少。

新賽季NBA將在30日迎來季前賽，這是驗收各隊在休賽期補強的大好機會，提供各隊備戰10月19日開季的參考，而《NBA官網作家》撰文，也點出6組在休賽期新組成的雙星搭檔當看點，包含騎士、老鷹、拓荒者、灰狼、火箭及活塞。

騎士、老鷹重磅組雙星

近期最重磅交易就是騎士與爵士，前者送出三張首輪籤與數名潛力選手、包含18年首輪的後場塞斯頓，換來頂級後場「米丘」米切爾，新賽季騎士由積極栽培的19年首輪後場新星加蘭，搭檔換成米丘、被認為是一大升級，雖然米丘與加蘭的身材被預期防守較弱，但活動力強的莫布利與艾倫應該能彌補缺陷，騎士新雙槍構築的火網不可小覷。

休賽期另一起三首輪籤交易案主角是前馬刺少主穆雷，老鷹看上穆雷的外圍防守與持球能力，預期可以分攤自家少主楊恩的控球重擔，楊恩上賽季Catch&Shoot的三分命中率是高水準的48.1%，可以打更多「無球」、解放火力，穆雷攻防都很適合老鷹陣型，這組新雙星也最被期待能合作無間。

拓荒者、灰狼盼更上層樓

拓荒者拆掉「小李」里拉德與麥卡倫的雙槍組合後，積極替小李找尋新幫手，休賽期從活塞換來前場好手格蘭特，提升陣中四號位的強度，格蘭特在東奧美國隊與小李合作過，正值巔峰歲月的他，對拓荒者貧弱的鋒線是一大補強，雙槍已趨天花板、換個方式與風格，說明拓荒者並不打算放棄新賽季、玩重建。

第四組則是灰狼新雙星組合，也是名單內唯一的雙前場搭檔，灰狼上賽季成績有巨幅提升，換來爵士的年度最佳防守球星戈貝爾、盼補上最後一塊拼圖，戈貝爾預期能分攤唐斯在禁區的壓力，新賽季可望看到拿到大約的唐斯在外側貢獻更多火力。

火箭、活塞雙星成長中

再來是兩組超年輕的搭檔，火箭由去年的榜眼後場格林與今年的探花小史密斯搭檔，格林去年剛開始也還沒適應聯盟，最後9場拿下場均近30分的佳績，把他送進年度新秀第一隊，火箭迷得對這組重建雙星有點耐心。

而活塞則是由去年狀元郎康寧漢與今年首輪第5順位的艾維，組成雙能衛的雙星，艾維可以持球破壞、也可以打無球，這組合被活塞視為重建關鍵，同樣需要耐心等待成長，畢竟新賽季活塞可以擺出近三年選秀都首輪的年輕先發陣容。

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