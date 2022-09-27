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NBA／湖人上季太掙扎 戴維斯：球隊是失敗者要重新出發
上季錯失季後賽，湖人隊新賽季打算重振旗鼓，當家球星戴維斯（Anthony Davis）更形容，紫金軍團就像是「失敗者（underdogs）」，新賽季要重新證明自己。
戴維斯提到，面對新球季的態度就像肩上有塊大石，「顯然我們獲得全世界的矚目，但大家並不會談論到我們，這沒什麼，我們還是寧可得到關注。」
湖人兩年前才在迪士尼園區摘下「泡泡式」季後賽總冠軍，但上季僅拿33勝，防守和三分球命中率都是排聯盟後段班，教頭佛蓋爾（Frank Vogel）也被炒魷魚；戴維斯上季則因腳踝和膝蓋缺席42場比賽，隊友「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）有26場沒出賽，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）轉戰湖人的第一季也打得掙扎。
戴維斯強調，湖人新賽季會回到正軌，就像他2019到20賽季交易到湖人的模樣；他也提到，球隊必須再次證明自己。
「要更積極。」戴維斯今天在湖人媒體日時透露，去年自己陷入低潮，「我不認為很多人知道這點，只知道我可以做得更好。」
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