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NBA／籃網西蒙斯自述經歷低潮 埋怨前東家76人不挺

中央社／ 洛杉磯22日綜合外電報導
西蒙斯。 美聯社
西蒙斯。 美聯社

美國職籃NBA籃網澳洲籍後衛西蒙斯（Ben Simmons）在今天上架的podcast節目中表示，自己先前在對付心理健康問題時，覺得沒有受到前東家費城76人相挺。

法新社報導，西蒙斯在2021-22年球季未替76人出戰過任何一場比賽，今年2月在交易中與籃網球星哈登（James Harden）互換。

西蒙斯在2016年選秀被76人選中，榮膺選秀狀元，2018年奪下年度最佳新人獎，接下來3個球季均入選明星賽，卻在2021年季後賽表現不佳而導致76人輸給亞特蘭大老鷹，成為眾矢之的，就此一蹶不振，接下來的賽季從未向球隊訓練營報到。

西蒙斯在前隊友瑞迪克（JJ Redick）主持的podcast節目The Old Man & the Three上表示：「我當時處境很糟糕。我試著前來效力，但你們大夥卻像是以其他無關緊要的事搞我，並沒有給予幫助。」

「而我要的就是幫助。我覺得沒有從教練、隊友那邊得到幫助。我不會說所有的隊友都是這樣，因為隊上還是有一些很棒的人，他們的確對我伸出援手，至今仍是我的朋友。但我就是覺得自己沒有得到幫助，這裡對我來說就是個很艱困的地方。」

更複雜的是，西蒙斯去年也受背傷所苦，沒有為76人或籃網出戰過任何一場球賽，但今年5月動了背部手術後，他表示期待替籃網做出貢獻。

西蒙斯現在告訴瑞迪克，自己正展望未來。一般預料，他準備在本月稍後加入籃網隊友杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）行列，參加訓練營。

西蒙斯表示自己已經等不及了，「新的背號、新的球衣。我真的很期待。我認為我們會組成一支特別的隊伍。」

他說：「我認為如果我們同心協力，就能成為冠軍，這是終極目標。」

西蒙斯 76人 籃網

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