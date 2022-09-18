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NBA／多齊爾簽約加盟灰狼 爭取傷癒重生機會

NBA台灣／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
多齊爾。 美聯社
多齊爾。 美聯社

根據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，上季遭逢左膝前十字韌帶撕裂重傷的多齊爾（PJ Dozier），如今已經被批准可以恢復籃球相關活動，近日傳出他和灰狼達成簽約協議，尋求重返賽場的機會。

上個賽季多齊爾留下出賽18場、平均5.4分3.5籃板1.6助攻的成績後就因傷提前報銷。季中他透過三方交易被金塊送到波士頓，之後又被交易到魔術，隨即被裁掉。

值得一提的是，灰狼新任總裁康納利（Tim Connelly）先前就是在金塊任職，和多齊爾可說是有淵源。多齊爾是灰狼大名單中第20位球員，目前球隊已經有12份保證合約，雖然合約並未透露相關細節，但一般預估多齊爾所簽的合約將會是無保障或是部份保障。

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