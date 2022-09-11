NBA／正式入主名人堂 吉諾布里感性致謝馬刺教頭

美國籃球名人堂今天正式歡迎2022年新成員入列，包括「鬼之切入」吉諾布里（Manu Ginobili）與「跨下運球之王」哈德威（Tim Hardaway）兩位NBA前球星在內，今年共有13人入主。

籃球名人堂（Basketball Hall of Fame）今天的入堂儀式由前美式足球聯盟NFL球星、現任體育節目主持人拉夏德（Ahmad Rashad）主持，典禮先以對傳奇球星比爾．羅素（Bill Russell）致敬開始，接著13位入選者陸續接受加冕。

除了吉諾布里、哈德威，2022梯名人堂成員還包括傳奇裁判伊凡斯（Hugh Evans）、美國大學男籃名帥哈金斯（Bob Huggins）、4次拿下美國女子職籃WNBA總冠軍的惠倫（Lindsay Whalen）、3度在WNBA奪冠的凱希（Swin Cash）、2013年獲選為年度最佳總教練的卡爾（George Karl）、教練史坦利（Marianne Stanley）、傳奇女籃選手山克－格倫茨（Theresa Shank-Grentz）、傳奇教頭哈里斯（Del Harris）、前NBA球星哈德森（Lou Hudson）、曾6次入選NBA明星賽的柯斯蒂羅（Larry Costello）、南斯拉夫首位籃球巨星柯拉奇（Radivoj Korac）。

NBA官網報導，吉諾布里今天帶著3個兒子出席典禮，穿上象徵榮耀的橘夾克。

他接受加冕時表示，有很多人要感謝，首先要感謝馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovic），「他對我和我的家人非常重要」，還有在他身邊的「石佛」鄧肯（Tim Duncan），以及台下的法國跑車帕克（Tony Parker）。

以招牌動作「鬼之切入」聞名的吉諾布里，和鄧肯、帕克聯手組成「GDP三巨頭」，一同帶領馬刺成為2000年代初期NBA最具主宰力的球隊之一，2003、2005、2007、2014年共4度奪得NBA總冠軍。

他1999年NBA第2輪選秀進入聖安東尼奧馬刺，16年生涯都在馬刺度過，曾兩度當選明星球員，2008年獲得NBA年度最佳第六人獎。

在為國家代表隊征戰歷史上，吉諾布里於2002年世界錦標賽幫助阿根廷成為首支擊敗由NBA現役球星組成的美國隊的球隊，並於2004年雅典奧運帶領阿根廷奪下金牌，2008年奧運會上得到銅牌。他與布萊德雷（Bill Bradley）是僅有的2名拿過歐洲聯賽冠軍、NBA總冠軍和奧運金牌的球員。

吉諾布里NBA例行賽出賽1057場，戰績762勝295負，勝率高達72.1%，是史上出賽逾千場球員中勝率最高的贏家。

至於「跨下運球之王」哈達威今天則在父母見證之下穿上橘夾克。他1989年NBA選秀首輪第14順位被金州勇士選中，生涯5度入選明星賽，以華麗的跨下換手運球笑傲賽場，堪稱運球過人的教科書，是1990年代NBA最具代表性的控球後衛之一。

哈達威行走NBA總計13個球季，累積1萬5373分，曾連續4季平均得分突破20。他在1997年入選年度第一隊，生涯送出7075次助攻，在NBA史上排名18。