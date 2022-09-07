NBA／《NBA 2K23》能力值讓KD走心 怨「為何不是99？」

電玩遊戲《NBA 2K23》依據球員表現評估球員能力值，近期公開部分球員新賽季能力值，籃網球星杜蘭特能力值96，雖然只輸給安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的97，但他本人還是不滿意，在推特上發文「為什麼我不是99？」

Aye @Ronnie2K I’m gonna need an explanation on why I’m not a 99? This has become laughable https://t.co/oySQUtcDP2 — Kevin Durant (@KDTrey5) 2022年9月6日

杜蘭特今日分享《NBA 2K23》的貼文，並標記遊戲總監發問「我需要一個解釋為什麼我不是99？這太可笑了」；而行銷總監羅尼（Ronnie Singh）本人則幽默親自回覆「我正在請求換掉封面上的喬丹，改成能力值真正99的你」。

I am petitioning for us to remove MJ on the cover and replacing with you the real 99 https://t.co/hzXzHhU04X — Ronnie 2K 2K23 (@Ronnie2K) 2022年9月6日

目前遊戲中能力值排行第一的是拿下97分的公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），而杜蘭特和勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、約柯奇（Nikola Jokic）、安比德（Joel Embiid）同以96分並列第二。

而過去只有「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）曾經有過滿分100的能力值，而有99分的也多是傳奇名將，如「飛人」喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯等人。

此次更新的能力值不只引發球迷熱議，甚至勇士球星湯普森（Klay Thompson）因不滿三分球能力值，直接在限時標註《NBA 2K》嗆聲此遊戲是「排泄物」。