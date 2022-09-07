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NBA／三分數值過低讓K湯爆氣 嗆聲《NBA 2K》是排泄物

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森（Klay Thompson）不滿自己在《NBA 2K》的外線數值只有88。 法新社
湯普森（Klay Thompson）不滿自己在《NBA 2K》的外線數值只有88。 法新社

電玩遊戲《NBA 2K23》近期更新球員能力值，勇士球星湯普森（Klay Thompson）三分球能力僅有88，本人直接氣到在Instagram上發限時動態，嗆聲《NBA 2K》遊戲官方「給點尊重」，還稱這款遊戲就是排泄物。

湯普森先是發了《NBA 2K》三分球能力值的排行榜，勇士當家看板柯瑞（Stephen Curry）99接近滿分，但外線能力同樣不差的湯普森卻只有88分，他直接在自己那欄放上噁心的表情符號，並且直接標註《NBA 2K》帳號嗆遊戲是「變成排泄物」。

而後他又發了維基百科的資料，圖片中顯示湯普森是季後賽三分球榜的第二名，僅次於柯瑞，但柯瑞能力值99，自己卻只有88，並且居然和上季才展露頭角的貝恩（Desmond Bane）、肯納德（Luke Kennard）同分，他一怒之下直接寫道「給我點尊重，傻蛋」，而後湯普森下架此限時動態，但又發了一則「MADDEN>2K」動態，而《Madden》是另一款橄欖球遊戲。

事實上不只湯普森爆氣，此次《NBA 2K》能力值引發許多爭議，像是勇士冠軍陣容維金斯（Andrew Wiggins）數值只有84，讓網友直呼「看來《NBA 2K》不是勇士迷」，「能守死93的泰托姆的維金斯該更高分」。此外，籃網球星杜蘭特（Kevin durant）也發文抱怨「我怎麼不是99分」。

湯普森（Klay Thompson）在限時動態爆氣怒嗆2K官方。圖片截自／湯普森Instagram
湯普森（Klay Thompson）在限時動態爆氣怒嗆2K官方。圖片截自／湯普森Instagram

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