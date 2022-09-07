NBA／衛斯特布魯克親送毛巾 貝佛利：早就想與他搭擋

洛杉磯湖人隊在日前透過交易換回後衛貝佛利（Patrick Beverley）後，他與昔日冤家衛斯特布魯克（Russell Westbrook）間的關係也備受外界關注，不過今天在湖人為貝佛利舉行小型的記者會時，衛斯特布魯克不但親自到場，還給了貝佛利一條毛巾擦汗，用行動化解外界對於兩人合作的疑慮。

昔日在場上與場外爭執不段的貝佛利與衛斯特布魯克，新賽季將一同披上湖人戰袍出賽，讓各界對於兩人間是否已經破冰感到相當好奇，而湖人球團在今天練球後也為貝佛利舉辦了一場小型記者會，在開始前貝佛利就發現了衛斯特布魯克正在場邊，於是主動上前與他打招呼和擁抱，而衛斯特布魯克更是在貝佛利是否時，丟了一條毛巾讓他擦汗。

"Thank you. Love that brotha. First dime of the year."



Patrick Beverley was sweating during his press conference, so Lakers teammate Russell Westbrook tossed him a towel 🤣



(via @NotoriousOHM)pic.twitter.com/3LKGpGwfAQ — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2022年9月6日

當被問到與衛斯特布魯克的關係時，貝佛利則說：「我超級興奮，我認為這是一種互補的組合，我從來沒有跟像他這樣的球員搭擋過。確實我們過去有過一些恩怨，但這些都過了，他將是我搭擋過爆發力最強的後衛，我們在場上的投籃區域也不太一樣，能當他的隊友我很興奮，也很佩服他的勇氣，我們將會成為聯盟中無法被忽視的後場搭擋。說實話，我一直都很想和他當隊友，從很早以前就這樣想過。」

而湖人新任主帥漢姆（Darvin Ham）也強調，新賽季不排除讓兩人同時出賽排出雙主控的陣容，「我並不害怕作嘗試，這絕對會是我們的一項武器，我相當期待，當後場的那些球員聚在一起時。」