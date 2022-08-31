NBA／聯盟新防疫規定 口罩已非必需品

NBA新賽季將於10月登場，聯盟已將最新防疫備忘錄傳給各隊，尚未接種新冠肺炎疫苗的球員和隊職員，2022到23賽季必須每周進行檢測，且口罩已非必備品。

根據美聯社報導，聯盟今天已將備忘錄給各隊，新規則是和球員工會達成協議，未接種球員上季參與球隊活動必須每日檢測，新球季檢測時間改成周為單位，不過剛確診復原以及隊醫、聯盟醫生或政府當局指定的人員將是例外。

大部分NBA球員都已完成接種，聯盟建議接種過的球員持續追蹤身體狀況，包括可能今年秋天再爆發的Omicron的病圖；聯盟也公告，口罩並沒再強制規定，但會建議選手及隊職員在室內或是染疫高風險場所仍要配戴口罩。

上季因Omicron流行，NBA將幾場比賽延後舉行，今年12月Omicron可能再爆發，屆時確診的球員和教練團成員，若有接種疫苗且確認沒有傳播危險，回歸時間從原本的10天縮短成6天，不過最新這份備忘錄並沒提到重返賽場的規定。

月初聯盟也曾警告選手，若是沒接種，根據加拿大規定，屆時將無法入境，代表無法到多倫多和暴龍隊交手。