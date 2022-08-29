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NBA／將迎來生涯第20個賽季 詹皇超過一半人生都奉獻給NBA
湖人球星詹姆斯(LeBron James)即將迎來生涯第20個賽季，美國媒體《ClutchPoints》稍早公布一項驚人數據，詹皇從出生至今，將超過一半時間都奉獻在NBA戰場上。
詹姆斯出生於1984年12月30日，他在2003年選秀會上被騎士選中，10月29日迎來生涯首戰，過去19個賽季他一共出賽1366場、打了5萬2139分鐘，這兩項數據分居史上第14和第三。
《ClutchPoints》今天又分享詹姆斯另一項超狂數據，詹姆斯從出生到NBA首秀共歷經6878天，從登上NBA至今又過了6879天，這意味著他人生有超過一半的時間都是以NBA球員身分度過的。
剛上任湖人新教頭的納漢姆（Darvin Ham）日前受訪時也表示詹姆斯就是一名千載難逢的球員，「能在NBA成為數一數二的球員真的不多，當今很明顯就是詹姆斯的時代。」
There’s a reason why he was dubbed “The Chosen One” 🙌— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2022年8月28日
Make no mistake, LeBron James will leave a legacy like no other when it’s all said and done. pic.twitter.com/SAcR8hpGE6
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