NBA／勇士格林婚了！妻卻訴苦遲沒辦婚禮竟是為了這原因

三個小孩最大都7歲了,NBA上季總冠軍勇士隊主力成員格林(Draymond Green),趁著休賽期於上周末終於給了妻子蕾妮(Hazel Renee)一個正式婚禮,從他在IG上發布的視頻,看得出他樂在其中,完成了最大心願,據說參與婚禮有拓荒者里拉德(Damian Lillard)、塞爾蒂克泰托姆(Jayson Tatum)等不少NBA球員,此外隊友柯瑞(Stephen Curry)與他的弟弟、妹妹也有出席,場面相當熱鬧。

格林已有1歲、5歲、7歲大三個孩子,結婚的消息傳出還是令人意外,大家都恭祝他終於步入紅毯,給了蕾妮一個正式名份,不再是未婚妻(2019年兩人訂婚)。日前雜誌還幫他們拍了一套婚紗照,只不過,格林的表情未免也太嚴肅了。

NBA Star Draymond Green And Hazel Renee's Stunning Engagement Shoot. See the beautiful images captured from their engagement photo shoot below and congratulations in advance to the happy couple. #ESSENCE https://t.co/artIZQ8tvq