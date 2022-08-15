NBA／勇士格林婚了！妻卻訴苦遲沒辦婚禮竟是為了這原因

三個小孩最大都7歲了，NBA上季總冠軍勇士隊主力成員格林(Draymond Green)，趁著休賽期於上周末終於給了妻子蕾妮(Hazel Renee)一個正式婚禮，從他在IG上發布的視頻，看得出他樂在其中，完成了最大心願，據說參與婚禮有拓荒者里拉德(Damian Lillard)、塞爾蒂克泰托姆(Jayson Tatum)等不少NBA球員，此外隊友柯瑞(Stephen Curry)與他的弟弟、妹妹也有出席，場面相當熱鬧。

格林已有1歲、5歲、7歲大三個孩子，結婚的消息傳出還是令人意外，大家都恭祝他終於步入紅毯，給了蕾妮一個正式名份，不再是未婚妻(2019年兩人訂婚)。日前雜誌還幫他們拍了一套婚紗照，只不過，格林的表情未免也太嚴肅了。

NBA Star Draymond Green And Hazel Renee's Stunning Engagement Shoot. See the beautiful images captured from their engagement photo shoot below and congratulations in advance to the happy couple. #ESSENCE https://t.co/artIZQ8tvq — ESSENCE (@Essence) August 14, 2022

不過，有趣的是，雜誌特別報導指出說，兩人遲遲未辦婚禮的原因，蕾妮開玩笑說是因為格林在場上吃了太多技術犯規(T)，使得他們沒錢辦婚禮，「我們那裡有婚禮預算啊！如果有人想知道我們婚禮的預賽，就是在這些罰款單中。」

格林上季一共吃了14個「T」，NBA針對技術犯規的罰款規定，累積1至5次技術犯規罰款2000美元，6到10次技術犯規罰款3000美元，11到15次技術犯規罰款4000美元。 一旦球員技術犯規達到16次，罰款將升至5000美元，外加停賽一場，之後每增加1次技術犯規就要罰款5000美元。

如果有升級惡性犯規還要額外加罰，因此計算下來，格林上季至少罰了4萬1000美元(約123萬元台幣)，以他上季年薪約2580萬美元再加上總冠軍獎金，這些罰款真的只是小意思。

然而妻子心疼丈夫，認為格林還是受到許多不公平的吹判而已，極力為他辨護。