聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／勇士格林婚了！妻卻訴苦遲沒辦婚禮竟是為了這原因

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)與妻子蕾妮去年出席里拉德婚禮。 蕾妮IG
格林(左)與妻子蕾妮去年出席里拉德婚禮。 蕾妮IG

三個小孩最大都7歲了，NBA上季總冠軍勇士隊主力成員格林(Draymond Green)，趁著休賽期於上周末終於給了妻子蕾妮(Hazel Renee)一個正式婚禮，從他在IG上發布的視頻，看得出他樂在其中，完成了最大心願，據說參與婚禮有拓荒者里拉德(Damian Lillard)、塞爾蒂克泰托姆(Jayson Tatum)等不少NBA球員，此外隊友柯瑞(Stephen Curry)與他的弟弟、妹妹也有出席，場面相當熱鬧。

格林已有1歲、5歲、7歲大三個孩子，結婚的消息傳出還是令人意外，大家都恭祝他終於步入紅毯，給了蕾妮一個正式名份，不再是未婚妻(2019年兩人訂婚)。日前雜誌還幫他們拍了一套婚紗照，只不過，格林的表情未免也太嚴肅了。

不過，有趣的是，雜誌特別報導指出說，兩人遲遲未辦婚禮的原因，蕾妮開玩笑說是因為格林在場上吃了太多技術犯規(T)，使得他們沒錢辦婚禮，「我們那裡有婚禮預算啊！如果有人想知道我們婚禮的預賽，就是在這些罰款單中。」

格林上季一共吃了14個「T」，NBA針對技術犯規的罰款規定，累積1至5次技術犯規罰款2000美元，6到10次技術犯規罰款3000美元，11到15次技術犯規罰款4000美元。 一旦球員技術犯規達到16次，罰款將升至5000美元，外加停賽一場，之後每增加1次技術犯規就要罰款5000美元。

如果有升級惡性犯規還要額外加罰，因此計算下來，格林上季至少罰了4萬1000美元(約123萬元台幣)，以他上季年薪約2580萬美元再加上總冠軍獎金，這些罰款真的只是小意思。

然而妻子心疼丈夫，認為格林還是受到許多不公平的吹判而已，極力為他辨護。

相關新聞

NBA／回應球迷嗆聲「抱團」 杜蘭特：我現在是喬丹了嗎？

籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)向來喜歡在社群媒體跟球迷相互嗆聲，最近有球迷在推特上表示杜蘭特「抱團」行為有如當年喬丹(Michael Jordan)加盟活塞一樣，看到這樣的比喻，杜蘭特高興

NBA／歐尼爾欲讓出湖人傳奇位置 傑佛森指詹皇才該被淘汰

2016年時一同在騎士奪冠，佛萊（Channing Frye）和傑佛森（Richard Jefferson）這對哥倆好退休後，轉戰媒體圈並不避諱虧詹姆斯（LeBron James）。而傑佛森最近在2人

NBA／勇士格林婚了！妻卻訴苦遲沒辦婚禮竟是為了這原因

三個小孩最大都7歲了，NBA上季總冠軍勇士隊主力成員格林(Draymond Green)，趁著休賽期於上周末終於給了妻子蕾妮(Hazel Renee)一個正式婚禮，從他在IG上發布的視頻，看得出他樂在

NBA／柯瑞比賽咬牙套成習慣動作 牙醫：對小孩是不良示範

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在場上打球時習慣咬牙套，不過有美國醫生指出，該行為不但會讓牙套的保護效果降低，對小孩來說還是不良示範。 運動場上的明星，有很多動作都會受到小孩的模仿，先

NBA／下季年度MVP落誰家？字母哥、唐西奇各有擁護者

前NBA球員巴恩斯（Matt Barnes）日前在節目中預測下季年度MVP將會由唐西奇（Luka Doncic）奪下，不過ESPN專家團押寶公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokou

NBA／捧金盃衣錦還鄉 維金斯：希望明年也有這機會

上季兌現昔日狀元潛能，攻守兩端都成為勇士不可或缺要角，不但進攻展現比以往更強企圖心，防守功力更在季後賽展露無疑。維金斯（Andrew Wiggins）最近也有機會，把冠軍金盃帶回加拿大老家，他就表示沒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。