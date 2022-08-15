NBA／如何逼蔡崇信交易？冠軍中鋒建議杜蘭特喊「港台自由」

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）拋出「賣我」消息後，儘管傳出他已向老闆蔡崇信下最後通牒，有關他的交易傳聞仍未有太大進展，前勇士冠軍中鋒伯加特（Andrew Bogut）今給出一妙計，告訴杜蘭特只要在推特上寫「挺香港和台灣自由」就能立即被交易。

杜蘭特在季後高喊「賣我」後，交易傳聞卻是只聞其聲不見其影，近期雖傳出他和籃網老闆蔡崇信見面，不料杜蘭特要求球隊在他與總教練奈許（Steve Nash）、總經理馬克斯（Sean Marks）間做抉擇，蔡崇信隨後則透過個人社群網站表態支持教練團與球團高層。

NBA布魯克林籃網的老闆蔡崇信。 美聯社

前勇士冠軍中鋒伯加特對此在推特發表看法，他認為大家都沒想過，杜蘭特離開籃網最好的辦法，就是在推特發文寫下「解放香港、台灣（Free Hong Kong, Free Taiwan），這樣明天一定就會不見了。」

伯加特的「建議」其來有自，火箭前總管莫雷(Daryl Morey)曾於2019年在推特發文「為自由而戰，和香港站在一起」，卻遭蔡崇信發文譴責，並稱香港抗爭運動是「分裂國土」，14億中國公民應團結一致。