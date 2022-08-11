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NBA／Kobe墜機現場遭拍外流 遺孀提告美法院開庭審理

中央社／ 洛杉磯10日綜合外電報導
Kobe墜機身亡事件，第一線應變人員拍下事故現場的照片並外流，讓Kobe的遺孀凡妮莎一狀告上法院，該案今天在美國開庭。 美聯社
Kobe墜機身亡事件，第一線應變人員拍下事故現場的照片並外流，讓Kobe的遺孀凡妮莎一狀告上法院，該案今天在美國開庭。 美聯社

NBA已故傳奇球星Kobe因直升機墜機意外喪命，第一線應變人員拍下事故現場的照片並外流，讓Kobe的遺孀凡妮莎一狀告上法院，該案今天在美國開庭。

2020年1月，一架直升機墜毀在洛杉磯近郊的山坡，機上9人全數罹難，當中包括布萊恩（KobeBryant）和他的女兒吉安娜（Gianna Bryant）。

凡妮莎（Vanessa Bryant）聲稱，洛杉磯郡警長辦公室人員和消防員拍了事故現場的照片，之後外流給朋友和第一線應變人員，讓她在精神上飽受磨難。

凡妮莎的律師在法庭文件中寫道：「墜機意外發生後的24小時內，現場的照片至少在11名（警務）人員和數十名消防員間流傳。」

「事發後幾週的時間內，一名（警方）人員在酒吧拿上頭有遺體的照片向人炫耀，另一人將照片傳給電玩群組的朋友，還有（消防局）人員在頒獎典禮上展示那些照片。」

洛杉磯郡的律師並未爭論有人拍了那些照片，但堅稱照片從未公開，且已經刪除。

為洛杉磯郡打這場民事訴訟的律師哈希莫爾（MiraHashmall）表示，此案的重點在於公然散布。

她說：「從意外發生至今，洛杉磯郡一直不遺餘力地努力，不讓事故現場的照片流出去。」

「事故至今兩年半的時間，沒有任何洛杉磯郡的照片出現在媒體或網路上，原告也承認從未見過。」

洛杉磯郡官員認為，凡妮莎承受到的「嚴重精神與心理傷害」，不是洛杉磯郡或事故現場照片導致的，而是墜機案本身。

美國有線電視新聞網（CNN）的報導指，陪審團今天選出，當中包含6女、4男。

根據體育電視頻道ESPN，洛杉磯郡已同意支付250萬美元（約新台幣7554萬元），解決其他罹難者家屬提出的類似訴訟。

針對墜機案的調查顯示，直升機駕駛可能是在那架塞考斯基（Sikorsky）S-76直升機飛入濃霧後迷失了方向。

Kobe是公認史上最偉大的籃球員之一，他在美國職籃NBA洛杉磯湖人20年輝煌的生涯中，成為這項運動的最佳代言人。

他從1996年高中畢業後開啟職業生涯，一直打到2016年退休為止，並曾5度拿下NBA總冠軍。

他曾助美國男籃在2008北京奧運、2012倫敦奧運奪下金牌。

Kobe NBA 布萊恩

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