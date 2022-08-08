NBA／不理會交易傳聞 杜蘭特自我重訓成魔鬼筋肉人

休賽期間球星杜蘭特(Kevin Durant)向籃網提出交易，不過至今雙方卻沒有出現更多進展，日前有球迷注意到杜蘭特身形大轉變，增肌效果相當明顯。

籃網本季季後賽首輪遭塞爾蒂克橫掃，再加上厄文（Kyrie Irving）動向不明，杜蘭特在自由球員市場開啟前夕拋出「賣我」消息，讓聯盟所有球隊為之震撼，不過至今已經過一個月，有關杜蘭特的交易傳聞仍未有太大進展，儘管如此，他在休賽期間仍相當賣力地自主訓練。

杜蘭特近期幾張照片在網上瘋傳，從照片中可見他增肌效果明顯、肌肉線條分明，有別於他以往苗條的身材，代表他在賽季結束後不受交易傳聞影響，依舊高度自律的健身，不少網友認為以杜蘭特的身高和天賦，如果再增重，那麽威力將會更為驚人。