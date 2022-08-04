快訊

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／涉嫌持有大麻 薛姆波特傳在達拉斯遭捕

中央社／ 達拉斯3日綜合外電報導
薛姆波特日前才出席ESPY頒獎典禮，如今傳出持有大麻被捕。 美聯社
薛姆波特日前才出席ESPY頒獎典禮，如今傳出持有大麻被捕。 美聯社

根據報導，前NBA後衛球員薛姆波特（Iman Shumpert）數日前因涉嫌持有數量「相當大」的大麻，在德州達拉斯沃斯堡國際機場被捕。

薛姆波特上月30日由達拉斯要飛往洛杉磯時，在達拉斯沃斯堡國際機場安檢處被攔了下來。尚波特向警方坦承他們找到的袋子裝有大麻，據報重量超過6盎司。

32歲的薛姆波特接著被捕並遭控重罪，最高面臨2年有期徒刑和1萬美元罰鍰。

薛姆波特2011年NBA選秀會以第17順位被紐約尼克選中，之後轉效力騎士與詹姆斯（LeBron James）同隊並贏得NBA總冠軍。他後來還披過國王和火箭戰袍；他2020-21球季效力布魯克林籃網，但僅出賽2場。

，生涯場均7.2分、3.3籃板。他在2021年也榮登實境電視節目「與明星共舞」（Dancing With TheStars）舞王寶座。

波特 NBA 詹姆斯

延伸閱讀

MLB／葛蘭基兒子希望老爸被敲滿貫砲 因為對手是大谷

NBA／金塊2大傷兵復健傳佳音 穆雷與波特暑假不鬆懈

NBA／簽迪文森佐後再有消息 傳格林遭買斷後預計加入勇士

NBA／柯瑞、格林親自出馬 迪文森佐：勇士很適合我

相關新聞

NBA／讚席亞康狀態出色 暴龍主帥：看起來棒極了

暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）近日舉辦了慈善高爾夫錦標賽，包括前子弟兵羅瑞（Kyle Lowry）和「J博士」歐文（Julius Erving）等都來共襄盛舉。這項比賽所募資到的款項將會用於支持

NBA／期待與勇士冠軍成員搭檔 格林：扛下藍領髒活

身高6呎8吋的J.格林（JaMychal Green）在買斷合約後，改以一年263萬美元的老將底薪加入勇士，據悉這份合約將是全額保障。 勇士8年內4度奪冠後，休賽季走了小裴頓（Gary Payt

NBA／身價最高10支球隊 尼克勇士湖人名列其中

美國體育財經網站《Sportico》近日列出全美身價最高的10支球隊，其中NBA有3支球隊上榜，分別是第3名的紐約尼克、第4名的金州勇士，和第8名的洛杉磯湖人。 挾著紐約大城市的絕對優勢，尼克球

NBA／涉嫌持有大麻 薛姆波特傳在達拉斯遭捕

新聞網站TMZ Sports報導，前美國職籃NBA後衛球員尚波特（Iman Shumpert）數日前因涉嫌持有數量「相當大...

NBA／援助肯塔基州水災 戴維斯慷慨捐贈35萬美元

近日美國肯塔基州東部發生嚴重水災，以前就讀肯塔基大學的戴維斯（Anthony Davis）心繫災民，希望能為當地居民祭上一份心力，因此慷慨解囊捐贈了35萬美元。

NBA／若下季入選年度陣容 泰托姆將提前獲簽超級合約資格

根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的報導，泰托姆（Jayson Tatum）如果在下個賽季入選年度最佳陣容，他將會有資格在2024年提前與球團簽下5年2.98億美元的超級合約。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。