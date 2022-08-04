NBA／涉嫌持有大麻 薛姆波特傳在達拉斯遭捕

根據報導，前NBA後衛球員薛姆波特（Iman Shumpert）數日前因涉嫌持有數量「相當大」的大麻，在德州達拉斯沃斯堡國際機場被捕。

薛姆波特上月30日由達拉斯要飛往洛杉磯時，在達拉斯沃斯堡國際機場安檢處被攔了下來。尚波特向警方坦承他們找到的袋子裝有大麻，據報重量超過6盎司。

32歲的薛姆波特接著被捕並遭控重罪，最高面臨2年有期徒刑和1萬美元罰鍰。

薛姆波特2011年NBA選秀會以第17順位被紐約尼克選中，之後轉效力騎士與詹姆斯（LeBron James）同隊並贏得NBA總冠軍。他後來還披過國王和火箭戰袍；他2020-21球季效力布魯克林籃網，但僅出賽2場。

，生涯場均7.2分、3.3籃板。他在2021年也榮登實境電視節目「與明星共舞」（Dancing With TheStars）舞王寶座。