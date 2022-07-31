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NBA／合體泰托姆添經驗值 美媒看好綠衫軍搶到KD

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆(左)、史馬特(中)、杜蘭特(右)。 歐新社
泰托姆(左)、史馬特(中)、杜蘭特(右)。 歐新社

有關籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）的交易傳聞滿天飛，各隊球星或多或少捲進交易流言裡，據傳其中以塞爾蒂克用二當家布朗（Jaylen Brown）、最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）等主力球員為籌碼換取杜蘭特，是最有可能成立的交易案。

上季塞爾蒂克在總冠軍系列賽先取得2：1優勢後，連輸給季後賽經驗豐富的勇士3場，美媒指出，波士頓當家球星泰托姆（Jayson Tatum）畢竟還年輕，陣中缺乏具有冠軍經驗的得分能手，若KD加入，不僅可為年輕的綠衫軍增添經驗值，關鍵時刻也能分擔泰托姆的進攻壓力。

《ESPN》的NBA工作人員馬克斯（Bobby Marks）認為，杜蘭特若能和泰托姆聯手，將成為相當可怕的組合。

此外，《ESPN》節目《Jalen & Jacoby》主持人賈柯比（David Jacoby）則建議，快艇拿喬治（Paul George）搭配幾名球員換來杜蘭特，讓KD與雷納德（Kawhi Leonard）共組聯盟最強雙人組。

塞爾蒂克 杜蘭特 泰托姆

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