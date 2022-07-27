NBA／談隊友陷KD交易傳聞 泰托姆：喜歡現有陣容

塞爾蒂克在近日捲入籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）的交易傳聞中，不排除送出布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）和一個選秀權來換取杜蘭特加盟，而今天泰托姆（Jayson Tatum）在被問及此事時則強調，儘管杜蘭特是一名相當出色的球員，但這並不是他能決定，且目前也相當喜歡現有的團隊。

塞爾蒂克今年在季後賽首輪以4：0橫掃籃網後，一路挺進到總冠軍賽才敗在勇士手中，這也讓年輕的塞爾蒂克新賽季會有什麼樣的表現，備受各界期待，但在近日卻傳出塞爾蒂克球團有意提出交易籌碼，換取有意離開籃網的杜蘭特，且包裹中將包括了現任核心之一的布朗。

而今天塞爾蒂克當家球星泰托姆在出席首映活動時，也被問到了關於球隊的交易傳聞，不過他選擇保守應對，「我並沒有想太多，我只是專注在籃球上。我的意思是，我在奧運時曾跟他一起打球，顯然他是一名出色的球員，但這不是我能決定，我愛我們的團隊和現有的球員。」

泰托姆強調，今年休賽季期間球隊已經補進了波格登（Malcolm Brogdon）和蓋里納利（Danilo Gallinari），「我愛我們團隊，就像我說的，我只是想和隊友一起打球，我不會為自己扣上這個帽子或是做出決定。」