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NBA／傳東區冠軍塞爾蒂克也要搶換杜蘭特 籃網尚喬不定

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特(左)與布朗會交換球衣。 路透
杜蘭特(左)與布朗會交換球衣。 路透

在杜蘭特(Kevin Durant)表明決心求去，要求籃網將他交易出去之後，各種交易傳聞不斷，但各隊提出的報價，卻均不得籃網的心，據美國媒體「athletic」揭露的最新版交易傳聞，就是今年東區冠軍隊伍「綠衫軍」塞爾蒂克要拿主力戰將布朗(Jaylen Brown)，以及替補後衛懷特(Derrick White)，外加一個選秀權來交易杜蘭特，但該提案已遭籃網否決。

報導指出，籃網對此交易報價，反而希望的條件是是布朗加上防守戰將史馬特(Marcus Smart)兩位先發主將及一名替補球員，外加選秀權，對塞爾蒂克來說代價不小，也因此兩隊的交易暫時破局。

報導分析，對於剛結束NBA總冠軍賽之旅的波士頓來說，有機會獲得史上最偉大的球員之一杜蘭特，是有討論的機會。塞爾蒂克必須確保球隊在未來幾年內仍然是總冠軍賽的有力競爭者，而目前的核心球員已做好了這一塊，因此適時網羅杜蘭特，更有助於爭冠，只是還有很多要喬的空間。

波士頓 美國

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