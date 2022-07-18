NBA／只專注讓快艇奪冠 沃爾：已經過了在乎自尊的階段

明星控衛沃爾（John Wall）日前與火箭達成買斷協議後，確定加入快艇合約價碼為2年1320萬美元，上季一場比賽均未上場，沃爾仍充滿鬥志，「我放下了自尊，就是為了幫助快艇奪冠。」

在執行最後一年超過4700萬美元的合約後，沃爾與火箭達成買斷協議，放棄下季合約中約650萬美元並投身自由市場，最後選擇加盟快艇，當時他談到有機會跟快艇雙星合作非常期待，自己也終於能卸下以往當家球星重擔，擔任輔助的角色。

沃爾日前強調，自己不太介意未來是否還是球隊一哥，「我已經過了那個在乎自尊的階段，現在變得更成熟，我知道有時候為了幫助球隊贏球，要放下自尊，就算我不會像以前有那麼多的控球時間，但我依舊會保持侵略性。」

上賽季與邁入重建之路的火箭達成不出賽的協議，因此沃爾前一次出賽已經是去年4月，但他自認狀態仍維持得很好。