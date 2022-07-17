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NBA／部分球團要勇士「別再砸錢」 美媒：難道不給柯瑞大約？

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊三巨頭格林（左）、湯普森（中）、柯瑞（右）。 歐新社
勇士隊三巨頭格林（左）、湯普森（中）、柯瑞（右）。 歐新社

勇士上個賽季連同1.84億美元的薪資和1.7億美元的豪華稅就花了超過3.5億美元（約新台幣105億元），在近期召開的會議上，有部分球團對此要求聯盟制衡。不過《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）認為這樣的說法毫無道理，因為勇士隊球員大多是自家培養出來的。

針對外界質疑勇士的冠軍是用「錢」堆積出來的，洛威表示不以為然：「那勇士該怎麼做？讓格林（Draymond Green）和湯普森（Klay Thompson）離開？不給柯瑞（Stephen Curry）超級頂薪合約？」

洛威提到，勇士重新簽下自己選來、培養出的球員應該是各球團樂見的好事，薪資專家馬克斯（Bobby Marks）補充，勇士隊包含「浪花小弟」波爾（Jordan Poole）在內，有8名球員是自己選到的，而且勇士被收取的豪華稅平均能讓非豪華稅球隊得到1100萬美元（約新台幣3億3000萬元），創下新高紀錄。

針對那些抱怨勇士砸錢建隊的球團，馬克斯說：「如果我是聯盟總裁，我會直接和他們說：『那你們就選得好一點啊。』」豪門球隊花大錢招兵買馬、小市場球隊留不住球星的問題固然需要被重視，但自己培養出優秀球星的勇士也不該因此受到懲罰。

2022-23賽季，勇士隊「浪花兄弟」都將進入聯盟薪資榜前10名，柯瑞以4800萬美元排第一，湯普森以4060萬美元排名第十。接著是以3360萬美元排在第26名的維金斯（Andrew Wiggins），格林以2580萬美元排第46名。預計勇士下個賽季的薪資總額將超過2.09億美元（約新台幣62億元）。

薪資 勇士 柯瑞 格林 湯普森

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