快訊

職業殺手？李鴻淵用槍殘酷 警方指疑靠打獵殺生練膽

今增73死、本土+2萬4196例較上周降12.7％ 129例境外

人妻擅自拿「哥吉拉公仔」送親戚 尪暴氣被罵幼稚網友力挺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／「一切都繞著他運轉」 麥凱倫直言柯瑞無法單防

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞的外線功力了得，令與他對位到的球員十分頭疼。 歐新社資料照片
柯瑞的外線功力了得，令與他對位到的球員十分頭疼。 歐新社資料照片

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的「三分球戰術」改變了現代籃球生態，超神準的外線手感總令防守他的球員頭疼不已，2019年西區冠軍戰親自和他對位過的麥凱倫（C.J. McCollum）就為此吃足苦頭，他直言柯瑞無法單防：「他是勇士的太陽系，一切都圍繞著他運轉。」

麥凱倫在近期的夏季聯賽發表對防守柯瑞的看法：「你必須派出不同人去黏著他，柯瑞絕不是一名你只用一個人就可以守得下來的球員。他是星系、一個星球，是勇士的太陽系，一切都圍繞著他運轉。」

麥凱倫點出，由於勇士的體系、柯瑞的投籃能力、超群的體能和拉扯防守範圍延伸到半場的吸引力，讓防守他的難度增加，對付柯瑞的方式和其他球員相較之下也非常不同。

麥凱倫總結，整場比賽的防守策略大概就是盡可能減少柯瑞的空檔，因為不可能完全阻止他投籃，他也強調「浪花兄弟」是聯盟中最難牽制的後衛組合。

2019年西區冠軍戰勇士以4：0橫掃拓荒者，柯瑞在該年的季後賽繳出場均28.2分、6籃板、5.7助攻、1.1抄截的成績，投籃命中率44.1％、三分球命中率37.7％。

柯瑞 勇士 麥凱倫

延伸閱讀

當今唯2球星不能交易？ 歐瑞：柯瑞、唐西奇

看好柯瑞能打到50歲 皮本：他是迷你版詹皇

超G6湯普森心中地位 拉卡柏喊柯瑞總冠軍賽G4封神

NBA／柯瑞、格林親自出馬 迪文森佐：勇士很適合我

相關新聞

NBA／部分球團要勇士「別再砸錢」 美媒：難道不給柯瑞大約？

勇士上個賽季連同1.84億美元的薪資和1.7億美元的豪華稅就花了超過3.5億美元（約新台幣105億元），在近期召開的會議上，有部分球團對此要求聯盟制衡。不過《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）認為這樣的說法毫無道理，因為勇士隊球員大多是自家培養出來的。

NBA／「一切都繞著他運轉」 麥凱倫直言柯瑞無法單防

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的「三分球戰術」改變了現代籃球生態，超神準的外線手感總令防守他的球員頭疼不已，2019年西區冠軍戰親自和他對位過的麥凱倫（C.J. McCollum）就為此吃足苦頭，他直言柯瑞無法單防：「他是勇士的太陽系，一切都圍繞著他運轉。」

NBA／坦言愛吃性格要忌口不易 哈登期許暑假苦練重返巔峰

休賽季並未選擇執行球員選項，而是降薪提供76人補強空間，哈登（James Harden）也把精神投注維持體態，日前受訪就表示意識到自己年紀有了必須忌口，他也強調希望擺脫過去2年以來腿筋傷勢纏身狀況。

NBA／傳馬刺無意追逐自由球員 恐送走伯爾特、理查森

馬刺在自由市場開啟後將墨瑞（Dejounte Murray）送到老鷹，也正式宣告球隊將全面走向重建之路。對馬刺來說，清除薪資空間、蒐集選秀權和培養年輕球員將成為新賽季最重要的目標。 根據外媒透露

NBA／賭城夏聯冠軍賽組合確定 洛夫頓最終戰繳代表作

NBA賭城夏季聯賽今天（17號）進入倒數第2日賽程，今年新增戒指的總冠軍賽組合也已經確定，預計將於拓荒者對上尼克。而由聯盟30支球隊一同共襄盛舉的賽事也來到尾聲階段，有18支隊伍都已經打完預定5場賽事。

NBA／虧馬刺造就輪休生態 席佛提議合約設出賽數條款

過去馬刺帶起「工作量管理」風潮，球員輪休成為聯盟常態，儘管曾制定相關罰則，但效果相當有限。NBA總裁席佛（Adam Silver）日前談到此現象，也半開玩笑點名馬刺總裁布福德（R.C. Buford），並承諾會著手持續設法改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。