聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／「一切都繞著他運轉」 麥凱倫直言柯瑞無法單防
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的「三分球戰術」改變了現代籃球生態，超神準的外線手感總令防守他的球員頭疼不已，2019年西區冠軍戰親自和他對位過的麥凱倫（C.J. McCollum）就為此吃足苦頭，他直言柯瑞無法單防：「他是勇士的太陽系，一切都圍繞著他運轉。」
麥凱倫在近期的夏季聯賽發表對防守柯瑞的看法：「你必須派出不同人去黏著他，柯瑞絕不是一名你只用一個人就可以守得下來的球員。他是星系、一個星球，是勇士的太陽系，一切都圍繞著他運轉。」
麥凱倫點出，由於勇士的體系、柯瑞的投籃能力、超群的體能和拉扯防守範圍延伸到半場的吸引力，讓防守他的難度增加，對付柯瑞的方式和其他球員相較之下也非常不同。
麥凱倫總結，整場比賽的防守策略大概就是盡可能減少柯瑞的空檔，因為不可能完全阻止他投籃，他也強調「浪花兄弟」是聯盟中最難牽制的後衛組合。
2019年西區冠軍戰勇士以4：0橫掃拓荒者，柯瑞在該年的季後賽繳出場均28.2分、6籃板、5.7助攻、1.1抄截的成績，投籃命中率44.1％、三分球命中率37.7％。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言