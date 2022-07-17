NBA／「一切都繞著他運轉」 麥凱倫直言柯瑞無法單防

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的「三分球戰術」改變了現代籃球生態，超神準的外線手感總令防守他的球員頭疼不已，2019年西區冠軍戰親自和他對位過的麥凱倫（C.J. McCollum）就為此吃足苦頭，他直言柯瑞無法單防：「他是勇士的太陽系，一切都圍繞著他運轉。」

麥凱倫在近期的夏季聯賽發表對防守柯瑞的看法：「你必須派出不同人去黏著他，柯瑞絕不是一名你只用一個人就可以守得下來的球員。他是星系、一個星球，是勇士的太陽系，一切都圍繞著他運轉。」

麥凱倫點出，由於勇士的體系、柯瑞的投籃能力、超群的體能和拉扯防守範圍延伸到半場的吸引力，讓防守他的難度增加，對付柯瑞的方式和其他球員相較之下也非常不同。

麥凱倫總結，整場比賽的防守策略大概就是盡可能減少柯瑞的空檔，因為不可能完全阻止他投籃，他也強調「浪花兄弟」是聯盟中最難牽制的後衛組合。

2019年西區冠軍戰勇士以4：0橫掃拓荒者，柯瑞在該年的季後賽繳出場均28.2分、6籃板、5.7助攻、1.1抄截的成績，投籃命中率44.1％、三分球命中率37.7％。