NBA／「損害長期戰力」 勇士老闆談買回杜蘭特僅短期效益
杜蘭特（Kevin Durant）的落腳處是今夏NBA交易市場最熱門的話題之一，先前外媒報導，勇士如同聯盟超過半數隊伍一樣，也對杜蘭特抱持興趣，勇士隊老闆拉卡柏（Joe Lacob）對此則在Podcast節目上回應：「我們永遠都在尋找變強的機會，問題在於這是短期的變強、中期的還是長期的？」
拉卡柏在節目上被問及「一個大咖的回歸」，他表示自己不會針對特定球員做出評論，但也把話說得很白，他提到「大咖球員」的加入短時間內可能會讓球隊變得更強，卻會損害球隊的長期戰力，這是他和總管邁爾斯（Bob Myers）必須討論的問題。
勇士隊核心成員「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和防守悍將格林（Draymond Green）大概不可能被送走，而年輕球員如波爾（Jordan Poole）、懷斯曼（James Wiseman）和庫明加（Jonathan Kuminga）等人勇士應該也不會輕易放棄。
拉卡柏提起「雙重時間線（dual timeline）」，他認為保持爭冠實力和培養新一代主力是可以同時兼顧的，「我想，球迷們也不想忍受5年或10年的重建期，我們奪下總冠軍，明年還要繼續挑戰，同時培養年輕選手，讓他們有更多上場時間，讓資深球員漸漸不再扮演主要角色。」
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