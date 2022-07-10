快訊

獨／陳時中選定了 知情人士：找吳思瑤當競選總幹事

20多歲酗酒男確診亡 8歲童染疫「腦血管病變」中風

NBA／詹姆斯施壓湖人 稱若不換來厄文將不和紫金軍續約

聯合新聞網／ 綜合報導
美媒報導厄文（左）和詹姆斯（右）有望再次於湖人合體。 歐新社資料照片
美媒報導厄文（左）和詹姆斯（右）有望再次於湖人合體。 歐新社資料照片

先前《紐約時報》資深記者史坦（Marc Stein）就曾透露，詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）有所接觸，兩人再度聯手並非完全不可能，今天（10日）他再加碼爆料，「詹皇」想和厄文同隊的立場相當強硬，甚至施壓湖人若無法找來厄文，自己將不與紫金軍團續約。

湖人交易來厄文讓他和詹皇再度同隊的流言傳得沸沸揚揚，先前Yahoo Sports的報導也指出，籃網和湖人正在協商，要讓兩隊的後衛厄文、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）互換東家。

而湖人方面主導這一切的大概就是老大哥詹姆斯了，他預計在8月4日就自動具備與湖人續約的資格，不過史坦報導，湖人和籃網的談判目前陷入僵局，詹皇也把自己當作施壓的籌碼，提出如果湖人無法交易來厄文，那球隊也別想和自己續約了。

根據外媒報導，目前湖人隊總管佩林卡（Rob Pelinka）與籃網總管馬克斯（Sean Marks）都來到拉斯維加斯夏季聯賽現場觀戰，兩人有的是時間當面協商，不過關鍵仍在於湖人要如何處理厄文的3690萬美元（約新台幣11億元）年薪，以及願不願意送出所剩不多的首輪籤。

湖人 厄文 詹姆斯 籃網 衛斯特布魯克

延伸閱讀

NBA／KD、厄文與衛少陷交易風暴 網傳3人現身洛城練球

傳籃網盼哈里斯進交易包 湖人渴望收小柯瑞

傳湖人與籃網積極洽談 樂見其成衛少厄文交易案

NBA／被諷摧毀每支待過球隊 厄文搬冠軍與金牌資歷回擊

相關新聞

NBA／「損害長期戰力」 勇士老闆談買回杜蘭特僅短期效益

杜蘭特（Kevin Durant）的落腳處是今夏NBA交易市場最熱門的話題之一，先前外媒報導，勇士如同聯盟超過半數隊伍一樣，也對杜蘭特抱持興趣，勇士隊老闆拉卡柏（Joe Lacob）對此則在Podcast節目上回應：「我們永遠都在尋找變強的機會，問題在於這是短期的變強、中期的還是長期的？」

NBA／詹姆斯施壓湖人 稱若不換來厄文將不和紫金軍續約

先前《紐約時報》資深記者史坦（Marc Stein）就曾透露，詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）有所接觸，兩人再度聯手並非完全不可能，今天（10日）他再加碼爆料，「詹皇」想和厄文同隊的立場相當強硬，甚至施壓湖人若無法找來厄文，自己將不與紫金軍團續約。

NBA／神秘高中生夏普跳過NCAA 夏聯亮相5分鐘就傷退

拓荒者隊第一指名的「神秘高中生」夏普（Shaedon Sharpe）在周五才迎來個人生涯首場夏季聯賽，不過，他才上場5分鐘就因傷退場，今年的夏季聯賽可能就此告終。

NBA／詹皇衛少同現身夏聯零互動 洛杉磯媒體放大關注

湖人昨天（9號）在賭城夏季聯盟進行首場比賽，場下風波卻蓋過場上年輕小將努力，洛杉磯媒體都把焦點轉移到來當觀眾卻彼此零互動的詹姆斯（LeBron James）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）身上。

NBA／再與Nike完成續約 布克近期好事三喜臨門

布克（Devin Booker）近日不但雙喜臨門，與太陽完成了價值4年2億2400萬美元頂薪續約，還圓夢登上了知名電玩遊戲《NBA 2K23》封面人物。而根據外媒《Boardroom》獨家報導，他還與運動品牌Nike延長了合約。

NBA／稱杜蘭特回歸僅屬流言階段 柯瑞強調滿意球隊現況

《ESPN》記者史比爾斯（Marc J. Spears）透露，勇士確實曾聯繫籃網，詢價交易杜蘭特（Kevin Durant）可能，而《The Athletic》灣區體育記者湯普森（Marcus Thompson）也透露，勇士更衣室領袖不排斥杜蘭特回歸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。