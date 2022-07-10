NBA／神秘高中生夏普跳過NCAA 夏聯亮相5分鐘就傷退
拓荒者隊第一指名的「神秘高中生」夏普（Shaedon Sharpe）在周五才迎來個人生涯首場夏季聯賽，不過，他才上場5分鐘就因傷退場，今年的夏季聯賽可能就此告終。
以首輪第7順位加盟拓荒者的夏普，周五才在夏季聯賽首場對戰活塞的比賽中亮相，沒想到他才出賽5分鐘就遭遇傷勢，據《ESPN》報導，經核磁共振檢查，夏普應為左肩盂唇撕裂（Labral Tear），預計得休息10至14天。
19歲的夏普高中畢業後，原先已確定加入NCAA名門肯塔基大學 （Kentucky），不過，他一場比賽都沒有打過就宣布參加今年的選秀，最後還真的圓了NBA夢，還在首輪就被選中，未來能有什麼樣的表現，值得外界關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言