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NBA／神秘高中生夏普跳過NCAA 夏聯亮相5分鐘就傷退

聯合新聞網／ 綜合報導
沒打過任何一場NCAA的夏普加盟拓荒者，不過他初登板只打了5分鐘就受傷。 路透社
沒打過任何一場NCAA的夏普加盟拓荒者，不過他初登板只打了5分鐘就受傷。 路透社

拓荒者隊第一指名的「神秘高中生」夏普（Shaedon Sharpe）在周五才迎來個人生涯首場夏季聯賽，不過，他才上場5分鐘就因傷退場，今年的夏季聯賽可能就此告終。

以首輪第7順位加盟拓荒者的夏普，周五才在夏季聯賽首場對戰活塞的比賽中亮相，沒想到他才出賽5分鐘就遭遇傷勢，據《ESPN》報導，經核磁共振檢查，夏普應為左肩盂唇撕裂（Labral Tear），預計得休息10至14天。

19歲的夏普高中畢業後，原先已確定加入NCAA名門肯塔基大學 （Kentucky），不過，他一場比賽都沒有打過就宣布參加今年的選秀，最後還真的圓了NBA夢，還在首輪就被選中，未來能有什麼樣的表現，值得外界關注。

拓荒者 NBA 選秀 NCAA

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