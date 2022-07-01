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NBA／史上最大張合約 金塊5年2.56億美元續約約柯奇

中央社／ 丹佛30日綜合外電報導
約柯奇（Nikola Jokic）與丹佛金塊簽下美國職籃NBA史上最大張的5年2.56億美元（約新台幣76億元）合約。 美聯社
約柯奇（Nikola Jokic）與丹佛金塊簽下美國職籃NBA史上最大張的5年2.56億美元（約新台幣76億元）合約。 美聯社

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，約柯奇（Nikola Jokic）與丹佛金塊今天同意簽下美國職籃NBA史上最大張的5年2.56億美元（約新台幣76億元）合約。

報導說，約柯奇預計將於7月1日正式簽約，合約包含最後一年，也就是2027-28球季，價值6000萬美元（約新台幣17.9億元）的球員選擇權。

約柯奇2021-22賽季擊敗費城76人明星中鋒安比德（Joel Embiid），成為NBA史上第13位蟬聯年度最有價值球員（MVP）的球員，並再次入選年度最佳陣容的第1隊。

約柯奇上個賽季出賽74場，平均可有27.1分、13.8籃板、7.9助攻、1.47次抄截，有全聯盟最多的19次「大三元」，成為NBA史上單季至少2000分、1000籃板、500助攻的首人。

金塊總教練馬龍（Michael Malone）說：「我不知道這個時候你還能挑剔約柯奇什麼，他一直在提升自己的水準，當人們對他有懷疑時，他便不斷以行動證明他們是錯的。日復一日，他始終是場上最好的球員。我之前說過很多次，能帶到約柯奇，我十分感恩，對於我們7年來在場外建立的情誼，也非常感激。」

其他和約柯奇一樣曾蟬聯年度MVP的球員，包括現役的柯瑞（Stephen Curry）、安戴托昆波（GiannisAntetokounmpo）、詹姆斯（LeBron James），以及已退休的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、博德（LarryBird）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、鄧肯（TimDuncan）、魔術強森（Magic Johnson）、喬丹（Michael Jordan）、馬龍（Moses Malone）、奈許（Steve Nash）、羅素（Bill Russell）。

約柯奇對於個人成就通常看得很淡，但在獲得第2次年度MVP後，他很清楚自己正與絕佳的球隊合作。

約柯奇在談到獲獎時說：「現在，我不會去想它，但當我老了，又胖又暴躁的時候，希望我能記得這一切，並告訴我的孩子們，以前我籃球打得相當好。」

「每個人都知道我仍是那個約柯奇，因此希望此後我能保持不變，只是加入了張伯倫及所有在聯盟及這項運動締造歷史的人行列。能留下這樣的成績，意義深遠。」

NBA 金塊 張伯倫

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