NBA／短評馬刺、老鷹交易案 短多長空兩隊都有風險

NBA夏季第一個涉及最多首輪選秀權的交易案來了！

日前一直傳聞交易的馬刺太子墨瑞，30日在老鷹隊豪氣掏出三張首輪籤下，新賽季將啟程亞特蘭大、與老鷹少主楊恩並肩作戰。《體育畫刊》分析，老鷹利用選秀權換明星，等隊上球星合約到期換約時定會要求更高薪水，老鷹恐無力負荷；馬刺雖換來3個首輪選秀也不見得賺到，可能「賠了夫人又折兵」。

老鷹組成新雙槍！

NBA交易傳聞很快兌現，老鷹終於拿到眼饞很久的馬刺太子穆雷，雙方30日敲定交易，老鷹送出2023年首輪籤（來自黃蜂隊，有前16保護）、2025與2027年老鷹未保護首輪籤、以及2026年的首輪籤互換權，以及薪資包裹蓋里納利，相對有價值的就是三張首輪籤換來馬刺太子墨瑞，老鷹希望仰仗他的多功能後場屬性（能負擔控球、很能防守），替少主「吹羊」楊恩分憂解勞，墨瑞和楊恩也組成2個上季場均20分的雙槍組合。

分析老鷹送出的首輪籤數量以及換回的墨瑞，與2年前公鹿從鵜鶘換來「假日哥」哈勒戴極為相似，當時公鹿送出三張首輪與兩張首輪互換權，考慮到「假日哥」是聯盟最頂級的後場控球手，老鷹這筆操盤不能算差。

再說回受保護首輪籤，保護意即該年黃蜂要是戰績落在後段班、等於籤位前段，馬刺就拿不到這支籤，這支保護會一直到2025年，都沒兌現就轉成26與27年的二輪籤，按照黃蜂隊偏弱的實力，馬刺高機率遲遲等不到這支籤兌現；而老鷹若保持競爭力，25與27年的籤也可能是中後段，交易完的馬刺擁有的選秀權數量很驚人：未來六年總計有23個前兩輪籤，但這批從老鷹拿到的應該不算前段班順位。

馬刺賭老鷹2025年走下坡

根據《體育畫刊》報導，這筆交易關鍵在於2025到2027年，期間送出兩張無保護首輪籤與互換權，代表老鷹這期間一定得拼戰績，一旦成績差，送光首輪籤的老鷹相當於掉入黑暗期，連重建都辦不到；馬刺就是賭老鷹在這段期間會衰退，從而取得順位更前的籤位。

專家奈卡尼則點出，當前墨瑞還是划算合約期間，但兩年後，包含陣中的歐康古、卡佩拉都需要新合約，甚至到2025年區段，老鷹捨得砸大錢把現有的柯林斯、杭特與墨瑞通通綁住嗎？

除了老鷹未來需要面對沈重薪資包袱，馬刺方面也被詬病：不該捨棄重建基石，墨瑞是馬刺親手選入、栽培的太子，就算想重建，應該也能找到留下王牌、邊練潛力新秀的方式（奈卡尼舉雷霆與後場球星SGA為例）。未來就看馬刺能否利用選秀權選到比穆雷更佳的建隊基石，或說，馬刺看衰2025年到2027年的老鷹的眼光夠不夠精準。

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