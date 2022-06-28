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NBA／沃爾傳與火箭買斷合約 快艇有意為喬治招攬好友

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
沃爾（John Wall）今天傳出將與火箭達成買斷協議，放棄下季合約中約650萬美元並投身自由市場。 美聯社
沃爾（John Wall）今天傳出將與火箭達成買斷協議，放棄下季合約中約650萬美元並投身自由市場。 美聯社

在日前宣布將執行最後一年超過4700萬美元的合約後，沃爾（John Wall）今天傳出將與火箭達成買斷協議，放棄下季合約中約650萬美元並投身自由市場，而目前也傳出快艇有意在自由市場上與他簽約，為下賽季再出發做準備。

前一次出賽已經是去年4月的沃爾，上賽季與邁入重建之路的火箭達成不出賽的協議，讓年薪高達4431萬美元的他坐領乾薪，而季後沃爾也宣布將執行最後一個賽季高達4736萬美元的合約，不過今天卻傳出他與火箭球團將達成買斷協議，成為完全自由球員，不過代價是放棄其中650萬美元的年薪。

在沃爾可望投身自由市場的情況下，也預計引發部分球隊的搶人大戰，其中快艇就被點名可望爭取到沃爾加盟，而根據洛杉磯媒體報導，快艇會想爭取沃爾加盟，好友喬治（Paul George）將會扮演重要角色。

同為2010年選秀梯隊的沃爾與喬治，在選秀前就已經一同進行訓練，後來更在美國隊成為國家隊隊友，2017年時沃爾甚至公開招募當時還在溜馬的喬治，在去年4月喬治就曾表示，沃爾將會是他永遠支持的人，「他是我的兄弟，看到他回到球場做自己喜歡的事情，繼續打出每個人都希望他打的比賽風格，真的讓我感到相當開心。」

喬治指出，自己與沃爾的籃球之路相似，不僅成為球隊的核心領袖也都受過重傷與挫折，都相當尊重彼此且維持良好關係；不過沃爾畢竟有長達14個月沒有出賽，身體狀況如何？又該以多少價碼與他簽約？也成為快艇必須好好評估的重點。

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