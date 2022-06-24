NBA／列先簽後換願望清單 厄文點名湖人、獨行俠等6隊

與籃網續約談判陷入僵局的明星後衛厄文（Kyrie Irving），在未來動向仍不明確的情況下，今天遭美國媒體爆料已向籃網球團開出了先簽後換的「願望清單」，其中包括湖人、獨行俠、76人等6支球隊都名列其中。

過去幾個賽季狀況不斷的厄文，新賽季將握有3693萬美元的合約選擇權，而籃網球團也持續與他洽談續約的可能性，不過在雙方目前已經陷入僵局的情況下，厄文下賽季是否還會再披上籃網戰袍已是未知數。

而今天美國媒體《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也收到消息來源指出，厄文已經向籃網球團開出先簽後換的願望清單，其中包括了湖人、快艇、尼克、熱火、獨行俠、76人等6支球隊，這些球隊目前也確實無足夠的薪資空間，只能透過先簽後換的方式來獲得厄文，不過消息人士也指出，這其中有一些球隊並無意爭取厄文加盟。

厄文必須在美國時間29日前決定是否行使最後一年合約，如果執行，他下賽季年薪將來到3693萬美元，並將在明年7月成為非受限自由球員，如果他選擇不執行選擇權則將在7月投入自由市場，屆時厄文除了能夠繼續與籃網洽談新合約，也能自由選擇加盟其他願意提供他合約的球隊。