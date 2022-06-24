NBA選秀 近20年狀元名單

2004年頂著最強高中生名號引爆全美小皇帝狂潮的詹姆斯（LeBron James），加入NBA18個賽季以來一直維持巔峰狀態，即使37歲也絲毫不見退化。他在球場上屢屢建立豐功偉業，開創無數紀錄，也讓他

2022-06-23 16:06