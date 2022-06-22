快訊

《ELLE》總編輯楊茵絜病逝 名作家楊渡哀悼愛女：謝謝妳給我的快樂

公衛學者估6月疫情進入平原期 莊人祥：對疫情走向樂觀

國民黨公布高雄市長第二份民調 第一名不是柯志恩是「他」

NBA／錯過第18冠 綠衫軍想補強板凳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

只差2勝，塞爾蒂克隊就能迎接聯盟最多的第18座總冠軍，最終6戰敗給勇士隊，曾執教「綠衫軍」的球隊現任籃球運營總裁史蒂文斯（Brad Stevens）認為，球團當務之急是在選秀和自由球員市場尋找穩定的板凳戰力。

「如果你現在問我們需要什麼，我會想要多點得分，板凳穩定的分數，我想就目前來看我們需要這部分。」史蒂文斯說。

就剛結束的2022年總冠軍賽來說，「綠衫軍」板凳挹注的確不如勇士，尤其第5戰和第6戰，兩隊板凳得分都有懸殊落差，第5戰勇士替補拿31分，塞爾蒂克10分，第6戰勇士的波爾（Jordan Poole）和小裴頓（Gary Payton II）從板凳貢獻21分，塞爾蒂克替補球員僅5分。

史蒂文斯提到，若年輕球員像是普里查德（Payton Pritchard）和奈史密斯（Aaron Nesmith）可以表現可更穩定，板凳得分能力就能加成不少。

「我相信有幾個球員沒有上場太多時間，他們會持續進步，很快就會有機會，所以我們組織要開發寫機會。」史蒂文斯補充說，不只現有球員的提升，透過自由市場或交易找到板凳戰力也是方式，且球隊缺少組織，這也是要改進的部分。

「當我們在最佳狀態，我們能拉開空間，創造我們的優勢，球全場傳導，我認為最後一個系列賽我們打得太慢了。」史蒂文斯說。

塞爾蒂克 勇士 小裴頓

延伸閱讀

助勇士重返冠軍巔峰 小裴頓：信守承諾

NBA／險改當分析師…小裴頓回簽勇士 有格林、柯瑞暖心助攻

小裴頓助勇士登頂 史上第5對父子檔奪冠

NBA／隨勇士拿到總冠軍 小裴頓笑言追上老爸

相關新聞

NBA／才被報導想當巫師諾維茨基 比爾卻傳不行使選擇權

巫師當家後衛比爾（Bradley Beal）近日才被美國媒體報導，希望能夠成為巫師隊的諾維茨基（Dirk Nowitzk...

NBA／稱灰狼多次「助攻」 老湯普森：勇士該送一枚冠軍戒

勇士能夠重返冠軍榮耀，除了「浪花兄弟」重新合體外，維金斯（Andrew Wiggins）在攻守兩端的強勢發揮也是其中一大關鍵。就在勇士順利舉行完慶祝遊行後，湯普森（Klay Thompson）的父親老

NBA／安比德的願望76人聽到了 傳開千萬年薪招攬塔克

76人今年在季後賽第二輪遭到熱火以4：2淘汰後提前放暑假，球隊一哥安比德（Joel Embiid）在無緣晉級後也一度直言...

NBA／「浪花兄弟」友誼開始 湯普森爆同隊3年後才變熟

勇士總管邁爾斯（Bob Myers）曾驚嘆球隊班機上一幕，柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）至今10年時間過去曾同坐，彼此間

NBA／傳波爾新約4年1億美元起跳 魯尼年薪估6至7百萬

《舊金山紀事報》記者拉特諾（Connor Letourneau）最新問答專欄中，針對勇士陣中這個休賽季將成為自由球員者動向進行預測，他表示波爾（Jordan Poole）與魯尼（Kevon Loone

NBA／錯過第18冠 綠衫軍想補強板凳

只差2勝，塞爾蒂克隊就能迎接聯盟最多的第18座總冠軍，最終6戰敗給勇士隊，曾執教「綠衫軍」的球隊現任籃球運營總裁史蒂文斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。