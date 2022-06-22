NBA／才被報導想當巫師諾維茨基 比爾卻傳不行使選擇權

巫師當家後衛比爾（Bradley Beal）近日才被美國媒體報導，希望能夠成為巫師隊的諾維茨基（Dirk Nowitzki），展現對於球隊的效忠，不過今天卻遭到其他媒體爆料將不會行使新賽季的球員選擇權，投身自由市場，讓比爾也在個人社群上回應「蛤？等等，笑」表示疑惑。

本賽季繳出一張平均23.2分、6.6助攻數據的巫師當家後衛比爾，下賽季將握有3642萬美元的合約球員選擇權，不過對於他的未來動向近日在美國媒體間卻出現諸多不同版本的臆測。

其中比爾過去就曾表示，自己相當欣賞布萊恩（Kobe Bryant）或是諾維茨基這樣生涯只為單一球隊效力的球員，在日前受訪時他也曾對外透露，對於下一季動向已經心有所屬，讓不少媒體都猜測他將會續留巫師，甚至有媒體認為比爾已經做好成為巫師隊諾維茨基的準備，而巫師球團也表示非常有信心能夠留下比爾。

不過今天「HoopsHype」卻又報導了比爾將拒絕行使下賽季球員選擇權的狀況，可能投身自由市場，但在這樣的消息傳出後，比爾也在個人社群上留下「蛤？等等，笑」表示疑惑的文字，對於這樣的傳聞似乎感到不以為意。