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NBA／跨足媒體產業 詹姆斯聯手網壇名將大坂直美

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯（LeBron James）和網壇最吸金的女將大坂直美（Naomi Osaka）將成生意上的夥伴。 美聯社
詹姆斯（LeBron James）和網壇最吸金的女將大坂直美（Naomi Osaka）將成生意上的夥伴。 美聯社

NBA巨星「小皇帝詹姆斯（LeBron James）和網壇最吸金的女將大坂直美（Naomi Osaka）將成生意上的夥伴，兩人的公司將合作開設名為「Hana Kuma」的媒體公司，不只跨運動種類，也是跨產業的合作。

大坂直美上月離開原本的經紀公司IMG，和原本經紀人自己杜告德（Stuart Duguid）創辦經紀公司「EVOLVE」，今天EVOLVE宣布，將和詹姆斯的媒體和娛樂公司「SpringHill Company」合作，打造新媒體公司。

大坂直美表示，現在是串流時代，創造者激增，有許多平台和資源，內容也更全球化，獨特已經可以被全球接受，「我的故事證明這一點，很興奮創立Hana Kuma，我們的宗旨是將獨特的觀點變普及，並在過程中去激勵人心。」

24歲的大坂直美已累積4座大滿貫獎盃，她雖宣布因腳傷問題必須連兩年缺席溫布頓，積極經營自己的經紀公司。

根據《富比士》統計，大坂直美2020年光贊助和代言收入就打3700萬美金，2021年收入更達5730萬美金，是全球收入最高的女性運動員。

大坂直美 詹姆斯 小皇帝

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