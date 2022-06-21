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NBA／直播中卻出現「謎片」網站 灰狼球星唐斯尷尬了
網路時代下，許多球員喜歡開直播和粉絲互動、分享近況，灰狼隊當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）就是其中之一，然而，外媒報導，日前他開直播分享自己電腦螢幕畫面時卻不小心秀出成人網站的視窗，美國網友也調侃道：「NBA球星和凡人一樣，他們也有七情六欲。」
唐斯原本正直播分享與電玩遊戲有關的內容，沒想到視窗突然跳轉至著名成人網站，儘管唐斯連忙跳回原本的視窗，並且「裝沒事」繼續原本的話題，但這一切仍被錄了下來。
唐斯這次的「失誤」引來不少球迷調侃：「這樣看起來，NBA球星和凡人一樣，他們也有七情六欲。」雖然唐斯看「謎片」的行為並不違法，不過NBA球員具有一定程度的影響力，作為榜樣的他們也應該更加小心。
11秒處：(兒童不宜)
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