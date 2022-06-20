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NBA／「白色巧克力」寶刀未老 重現「手肘妙傳」粉絲歡呼
「白色巧克力」威廉斯(Jason Williams)日前在參加國王舉辦的父親節活動時，再現經典「手肘妙傳」，讓現場球迷歡聲雷動。
威廉斯剛進聯盟時因花俏的街球打法深受球迷喜愛，還因此被賦予「白色巧克力」這個美名，後來在2000年新人對抗賽中，他隨意傳出的「手肘妙傳」使他一戰成名，2011年威廉斯宣布退休，結束在NBA的13個賽季。
現年46歲的威廉斯，上星期周末參加國王球團舉辦的父親節活動，有一名小球迷問他能否再現場重現「手肘妙傳」經典招牌動作，威廉斯很大方一口答應，拿到球就立馬現場示範，讓全場球迷歡聲雷動，威廉斯也向外界證明自己依舊寶刀未老。
Jr. Kings Camper: "Can you still elbow pass?"— Sacramento Kings (@SacramentoKings) 2022年6月18日
Jason Williams:
Father's Day Clinic presented by @kpgreatersac pic.twitter.com/B3uraL7Dbt
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