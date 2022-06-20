NBA／柯瑞踢掉張伯倫進歷史10大球星？K湯爸不挺：憑什麼

柯瑞(Stephen Curry)在拿下個人生涯第4冠和首座FMVP後，ESPN球評史密斯(Stephen A.Smith)力挺他擠掉「上古神獸」張伯倫(Wilt Chamberlain)進入歷史10大球星，對此隊友湯普森(Klay Thompson)的父親老湯普森（Mychal Thompson）卻不滿的表示：「憑什麼？」

勇士上星期奪冠後，柯瑞不僅是拿下生涯第4座金盃，追平詹姆士(LeBron James)成為現役最多冠軍戒的球員，還加入「4冠+2屆年度MVP」的行列，讓他的歷史地位水漲船高，因此知名球評史密斯就認為柯瑞已經是史上前10大球星，並直言可將張伯倫踢出前10名。

此話一出不但引發外界高度討論，甚至連「K湯爸」也聽不下去，「我不懂，將張伯倫移出史上前10大球星，然後把柯瑞加進去？為什麼？歷史上的10大球星有4人是無庸置疑的，喬丹(Michael Jordan)、詹姆士(LeBron James)、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)和張伯倫，我們應該要討論的是其他6人是誰吧。」

不過史密斯當時也解釋過他會這樣認為的理由，「我想強調一點。在過去那個年代，你很難不把張伯倫和羅素(Bill Russell)做比較，但我們想到的都是羅素拿下11冠，而張伯倫只有2冠，我承認羅素當時有一群很棒的團隊，或許張伯倫在塞爾蒂克也能擁有一樣輝煌的成績，但仍舊無法改變一個9枚冠軍戒差距的事實。」