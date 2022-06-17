NBA／糟了！說過勇士封王要吃馬大便 網友要巴克利兌現承諾
NBA總冠軍於今天由勇士隊第六勝勝出塞爾蒂克封王，然而今年NBA總冠軍賽一路不看好勇士的巴克利(Charles Barkley)可就要慘了，不少網友努力在推特轉發，要巴克利兌現「吃碗馬大便」承諾。
負責電視轉播球評的巴克利，一直是「勇黑」的代表人物，不看好勇士封王，甚至在節目中對所有人說過，「聽著，如果勇士在總冠軍賽擊敗塞爾蒂克，我會吃一碗馬糞，我是說真的，肯尼（Kenny Smith 共同球評），幾周之後記得提醒我。」
現在不用肯尼提醒，全美網友已經在網路上留言提醒他了，這下子巴克利是否會兌現承諾，大家都在看，然而共同球評的歐尼爾(Shaquille O'Neal)先前曾火上加油了，要巴克利到時換大一點的碗，現在網友希望歐尼爾能做見證人。
巴克利過去曾說到做到，就是當年曾經不看好中國球員姚明在NBA的表現，而說過如果他打出好表現就要親吻驢屁股，這件事，他真的在觀眾面前兌現承諾，只是這馬大便他要如何下台，就看他的智慧了。
Don't forget about this Warriors fans pic.twitter.com/Ohg24oVyEY— Warriors Guru (@Warriors_Guru) June 7, 2022
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