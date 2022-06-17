NBA／沒忘專家季前一片看衰 柯瑞奪冠後比「0」手勢嘲諷

勇士今天擊敗波士頓塞爾蒂克，抱回隊史第7座總冠軍，賽後柯瑞（Stephen Curry）記者會上表示他還記得多數專家季前預測勇士奪冠是0機率，刻意做出「0」手勢嘲諷回應，至於談到自己為何激動落淚，他表示「季前沒有人相信我們，但我們做到了。」

「過去兩個月的季後賽、過去的三年、過去的48小時，不論場上還是場下每一刻都像是坐在雲霄飛車上，你每天都告訴自己要實現夢想，我們今晚做到了，經歷過這麼多事後，奪冠那刻真讓我全身起雞皮疙瘩，這也是為何我認為這冠如此與眾不同，我現在依舊非常激動。」

「事實上，開季時大家談論到我們，我知道很多專家都說我們奪冠機率是一個大大的零，這些話我們都放在心裡，我們試圖不讓這些言論影響到球賽，但我們仍舊扛著這些壓力走到這裡，我們做到了，這真的很特別。」

Steph hears and remembers everything pic.twitter.com/mb5dLn8qO1 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2022年6月17日

Steph Curry just called out these people in his presser.



“I still remember people holding up the 0.” pic.twitter.com/ro6T3I1cqg — Joey Linn (@joeylinn_) 2022年6月17日

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