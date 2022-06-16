NBA／波士頓酒吧再嗆「自誇」 寵妻魔人柯瑞：當娛樂

波士頓一家酒吧日前因稱艾莎（Ayesha Curry）不會做飯一事與勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）槓上，今天這家酒吧再度反擊，不僅穿上「艾莎柯瑞不會做飯」的T恤，還在招牌嘲諷柯瑞是在「自誇」。

波士頓這家酒吧日前在招牌寫上「艾莎柯瑞（Ayesha Curry）不會做飯」，「寵妻魔人」柯瑞（Stephen Curry）為了袒護愛妻艾莎在G5賽後記者會穿上「艾莎柯瑞很會做飯」字樣的T恤。

不過該酒吧今天再度更新招牌，寫道：「艾莎柯瑞還是不會做飯。柯瑞說他老婆會做飯，就像你媽說你很帥一樣。」嘲諷意味濃厚。而據記者米爾斯（Kylen Mills）報導，目前印著「艾莎柯瑞不會做飯」的綠色T恤在波士頓熱賣數千件。

對於這些場外垃圾話，柯瑞也當成樂趣：「我很清楚他們對我的垃圾話，我把這些當作娛樂，玩得很開心。」他也表示，自己站在舞台上的次數越多，人們也會給予更多關注，垃圾話等任何事都可能發生。

Not only have they doubled down, they’re tripling down 👀 @StephenCurry30 pic.twitter.com/QfsG3MJfbR — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) June 15, 2022

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