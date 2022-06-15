NBA／AD自爆已2個月未練投 「大嘴」米勒：詹皇應該很失望

本季湖人戰績不佳，早早放暑假，近日當家球星戴維斯（Anthony Davis），在一部影片中爆料，在4月例行賽結束後就未再練投，此事瞬間引起討論，名人堂球星米勒（Reggie Miller）就批評，「詹姆斯（LeBron James）知道後應該會很失望」。

湖人本季交易來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）組成豪華三巨頭，可惜戰績仍不見起色，僅打出33勝49敗，連附加賽都沒得打，當家球星戴維斯因傷病問題本季僅出賽40場，成為湖人戰績低迷原因之一，不過他在近日與友人的影片中的「我從4月初就沒投過籃了」一席話，引發外界諸多討論。

擔任電視台球評的傳奇球星射手米勒就批評：「當籃球員是你的職業，打球是你的工作，那這就是湖人本季戰績不佳的原因，要是詹姆斯知道應該會很驚訝的表示『這到底發生什麼事』？」接著說道詹姆斯現在可能早已在家中努力練習，與他的小孩一起練投了，不理解戴維斯本季因傷已休息很久，怎麼還會想休假不練投？

戴維斯本季投籃數據雖然是超過5成的53.2%，但三分外線是不到2成的18.6%是轉戰湖人後最低，在湖人沒有太多射手情況下，他低迷的外線間接導致球隊無法拉開空間創造更多進攻機會，季末比賽多淪於單打獨鬥。

名人堂球星米勒（Reggie Miller）批評湖人AD。 美聯社

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